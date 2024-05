Frans postbedrijf komt met postzegel die ruikt naar stokbrood: ‘Kroonjuweel van de Franse cultuur’

Stel je voor: je opent de brievenbus om de post op te halen en ruikt plotseling de geur van versgebakken brood, afkomstig van een van de brieven. In Frankrijk kan het zo maar zijn dat deze vreemde gewaarwording echt plaatsvindt. Het Franse postbedrijf La Poste heeft namelijk een wel heel bijzondere postzegel geïntroduceerd. Op de postzegel staat namelijk niet alleen een afbeelding van een stokbrood, hij ruíkt er ook naar.

Wie in Frankrijk een brief wil posten, kan vanaf nu gebruikmaken van dit grappige extraatje. De postzegels met ‘stokbroodgeur’ zijn namelijk sinds gisteren verkrijgbaar in de Parijse boetiek Le Carré d’entreprises. Op de zegel is een stokbrood te zien, omringt door rode, witte en blauwe linten, de kleur van de Franse vlag.

De bijzondere postzegel werd gelanceerd om het bestaan van stokbrood te vieren. Donderdag werd de postzegel voor het eerst onthuld, op de dag van Saint Honoré. Dat is naam van een klassiek Frans gebakje en de beschermheilige van brood- en banketbakkers in het land.

La Poste omschrijft stokbrood op haar website als „het kroonjuweel van de Franse cultuur”. „Stokbrood is het brood van ons dagelijks leven, het symbool van onze gastronomie en het juweel van onze cultuur”, aldus het postbedrijf.

De postzegel is voorzien van speciale inkt en bevat volgens de producent zogenoemde microcapsules met de geur van stokbrood. Wanneer je over de postzegel wrijft, komt de geur van stokbrood vrij. „De inkt moet heel voorzichtig worden aangebracht anders komt de geur te vroeg vrij”, vertelt de drukker, Damien Lavaud, tegen de Franse radiozender France Blue.

De postzegel is sinds gisteren te koop en kost 1,96 euro. Verzamelaars of andere liefhebbers moeten er overigens wel snel bij zijn. De speciale zegel verschijnt namelijk in een beperkte oplage van slechts 594.000 stuks.

This May, @GroupeLaPoste will honour the #baguette, an iconic French #bread, on a new #stamp with a “bakery” smell🥖

Six billion baguettes are made every year in #France. In 2022, the baguette even made its way in the @UNESCO intangible cultural #LivingHeritage list.#philately pic.twitter.com/ZfFCAwvv2E

— Universal Postal Union (@UPU_UN) April 18, 2024