Tess (24) liet school voor wat het was, haar kledingmerk ‘draait’ nu een jaaromzet van 7 miljoen

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, stopt de ander en droomt als tiener al over een carrière als ondernemer. Tess Verwoert ‘begon gewoon’ toen zij 16 was. Op vakantie gaan? Dat vindt ze maar niks. Haar kledingmerk Tess V draait nu een jaaromzet van 7 miljoen euro en zij runt haar bruisende onderneming met 40 (!) ‘man’ personeel. Of nou ja, 40 vrouwen.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan een andere ondernemer in Jong en Ondernemend.

Naam: Tess Verwoert

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats: Elst („mijn bedrijf is in Rhenen”)

Functie: eigenaar kledingmerk Tess V (spreek uit: ‘Tess Vie’), online en inmiddels ook twee – bijna drie – winkels in Nijmegen en Utrecht; de kleding wordt grotendeels gemaakt in Italië en Turkije

Studies: mavo en toen nog twee jaar havo („niks dus eigenlijk”, haha).

Jong en Ondernemend en expres niet zo goed op school

Vertel eens over die middelbare school?

Tess: „Ik had als advies havo/vwo gekregen, maar omdat school niet echt mijn interesse had op dat moment besloot ik als tienermeisje voor de mavo te gaan en dit af te ronden. Dat gebeurde, op voorwaarde van mijn ouders dat ik de havo er nog wel achteraan zou doen. In 4 havo ben ik met Tess V begonnen, op 1 april 2016. Van die datum heb ik achteraf spijt, want we vieren het ‘zoveeljarig bestaan’ elk jaar online met de volgers. Je begrijpt wat er gebeurt als we dat aankondigen. Als Tess V niet zou lukken, kon ik altijd nog iets anders qua opleiding gaan doen, was het idee. Diep van binnen wist ik echter ook dat dat niet zou gebeuren.”



Wat voor meisje was je als tiener?

„Een meisje dat al vroeg heel goed wist wat zij wilde. Ik had al een eigen wil toen ik heel klein was en als tiener nog steeds. En niet zo bang aangelegd, wat goed heeft geholpen bij het bedrijf. Heel enthousiast ook, vrolijk en erg aanwezig.”

Het begin van Tess V

Wat was de trigger om écht jong en ondernemend te worden?

„Mijn vader is zijn hele leven al ondernemer en ik zag hem altijd bezig. Hij verkocht eerst dakventilatoren en sinds tien jaar dopjes voor onder meubels. Dat ondernemen wilde ik ook. Het idee van een webshop stond me aan, omdat je dan fysiek iets hebt, dat je inpakt en naar een klant stuurt. Ik heb toen niet 100 procent bewust voor fashion gekozen, maar vond het wel interessant. Toen het idee bij me opkwam ben ik zonder businessplan naar mijn vader gegaan. Ik zei ‘ik denk dat ik dit wil doen, wat vind jij?’ en verwachtte dat het antwoord ‘maak eerst maar je havo af’ zou zijn. Mijn vader zei echter ‘je kan het proberen toch?, je hebt niet veel te verliezen. Zie maar waar het schip strandt’. Wat dat betreft ben ik zonder fancy business plan gestart. Maar zoals ik gezegd ben ik niet bang om iets aan te pakken. Ik had altijd nog iets anders kunnen gaan doen.”

Zonder businessplan ben ik naar mijn vader gegaan.

Tess V werd snel groot, omdat Instagram ‘een ding’ werd

Werd Tess V snel een succes?

„Ja, maar wel veel sneller dan ik had verwacht. Al verwachtte ik volgens mij niet echt iets. Ik ging er redelijk blanco in en misschien zou ik het eerste pakketje pas over twee jaar ofzo versturen. Maar het ging snel. Nog lang niet op de schaal zoals het nu is, natuurlijk. Familie, vrienden en kennissen begonnen me te supporten en te kopen, net als vriendinnen van school. Mijn geluk was dat Instagram (nu 120.000 volgers, red.) net een beetje ‘een ding’ werd. Qua socials en influencers was ik er vroeg bij.”

Kun je het gevoel nog terughalen toen je voor het eerst kleding aan een vreemde verkocht?

„Ja, ik vond het heel raar en gek. En eerlijk gezegd heb ik dat nu nog steeds. Wekelijks werk ik mee in het magazijn, en pak ik orders in. Dit omdat ik het leuk vind om te zien wat er wordt besteld door klanten. Het is een heel ander proces dan vroeger. In het begin pakte ik één pakketje in en die ging met de post mee. Nu is er een systeem met vijftien meiden in het magazijn. Als ik bij hen sta denk ik nog steeds ‘oh, al die mensen zijn naar de site gegaan en hebben iets gekocht’. Dat blijft onwerkelijk.”

Grote fanbase zit elke dinsdagavond klaar

Als je aan tante Jannie op een verjaardag moet uitleggen wat Tess V precies doet, wat zeg je dan?

„Dan vertel ik dat Tess V een echt fashionmerk is, veel meer dan het verkopen van kleding. Alle kleding die we verkopen is van ons eigen label. Dan zeg ik ook dat we een heel jong team zijn dat goed weet wat onze doelgroep, 18 tot 35 jaar, wil. Een moeder met dochter slaagt ook vaak trouwens, dus het is eigenlijk nog wat breder dan dat. Wat heel kenmerkend voor ons is, is dat we een hele sterke community hebben. We hebben een grote fanbase opgebouwd, waarvoor we elke dinsdag om 19.00 uur dertig tot veertig nieuwe items lanceren. Die fans zitten er dan echt klaar voor. Dat doen ze al bijna sinds de start. Omdat het heel veel werk is, wilden we eens zien hoe het zou zijn als we de lancering een keer een maand lang niet zouden doen. Van die maand hebben we veel spijt gehad. Sinds januari hebben we nu ook een jeanslijn, waar veel vraag naar was. Dat is Friday Denim geworden en gaat heel goed.”

Grote stap, zo’n ‘ouderwetse winkel’

En niet alleen dat, je besloot om ‘ouderwetse winkels’ te beginnen. Een grote stap…

„Dat was best een ding, ja. Ik was bij de start van Tess V heel stellig in de mening dat ik absoluut geen fysieke winkels wilde. Alleen online leek me gewoon veel handiger, winkels waren in mijn ogen iets van vroeger. Maar ja, er kwam best veel vraag naar van klanten. Uiteindelijk hebben we in oktober vorig jaar de eerste winkel in Nijmegen geopend. Ook hierbij gold ‘ik ga het gewoon proberen en ik zie wel’. Bij de opening stond er meteen een lange rij, dus toen zag ik dat het goed was. Het bleef er druk, daarom is in Utrecht deze zomer een tweede winkel geopend. Met een derde ben ik nu bezig en die komt waarschijnlijk in Den Bosch. Daar heb ik met een pop-up store ook proefgedraaid.”

„Het succes van de fysieke winkels heb ik eerlijk gezegd behoorlijk onderschat. ‘Gewoon maar doen en kijken of lukt’ bleek maar weer eens te werken. Ik ben enorm verrast dat die winkels Tess V als merk hebben versterkt. Je ziet in de straten allemaal meiden met onze roze tasjes lopen en dat zien anderen dan weer. Op TikTok (90.000 volgers, red.) laten we veel vanuit de winkels zien en dat werkt goed. Vrijdag een TikTok plaatsen, betekent zaterdag een drukkere winkel. Andersom zien mensen in de winkels dat Tess V ook een webshop heeft, het werkt beide kanten op.”

Winkels waren in mijn ogen iets van vroeger.

Jong en Ondernemend en alles zelf opzoeken

Heb je als jong en ondernemend type veel hulp gehad of zoek je het liefst alles zelf uit?

„Vooral zelf uitzoeken, omdat ik nieuwsgierig ben aangelegd en wil weten hoe dingen werken. Het liefst zoek ik op internet zelf iets op. Tegen alle meiden die bij Tess V werken zeg ik ook altijd ‘eerst opzoeken, dan pas vragen’. Als je alles vraagt, blijf je doen wat die ander zegt en als je het zelf opzoekt, blijft het langer hangen. Maar als ik écht iets te vragen had, dan kon ik natuurlijk altijd bij mijn vader terecht. Hij vindt ook dat ik dingen eerst zelf moet uitzoeken trouwens, zo leer ik er het meest van.”

Hoe vind je je ondernemerspad tot nu toe verlopen?

„In het begin kon ik mijn eigen salaris nog niet uit Tess V halen, maar deed ik het omdat ik het leuk vond. Een volledig salaris had ik op dat moment ook nog niet nodig omdat ik jong was en thuis woonde. Als ik nu terugkijk is het allemaal veel mooier gegaan en geweest, dan ik had verwacht. Hoewel alles ups and downs heeft, had ik dit niet kunnen dromen. Bij tegenslagen heb ik nooit gedacht dat ik het niet meer zag zitten. Geen enkel succesverhaal gaat zonder een paar downs en wat ik weet is dat succes niet zomaar komt aanwaaien. Ik merk dat dat tegenwoordig nog weleens wordt vergeten. Dat mensen snel denken ‘oh, dat kan ik ook wel’. Over sommige dingen denk ik zelf nog steeds ‘hoe heb ik dat kunnen doen’, maar volgens mij heb ik daar uiteindelijk alleen maar veel van geleerd.”

„De basis van mijn jong en ondernemend-schap is dat het met mijn teams goed gaat. Van mijn vader heb ik geleerd altijd boven op de cijfers te zitten en je financiën goed op orde te hebben. En waar dat samen toe gaat leiden? Ik hoop tot het bekendste fashionmerk van Nederland en ook met nog meer fysieke winkels.”

Kun je nu goed van Tess V leven?

„Ja.”

Zaterdag de enige vrije dag

Jong en ondernemend zijn is druk, maar maak je nog tijd voor andere leuke dingen?

Tess kijkt veelbetekend en lachend door het ‘Teams-scherm’: „Ehm… heel eerlijk? Haha. Mijn vriend zit zelfs in het bedrijf. Ja, ik doe dat wel, maar ben toch vooral altijd met werk bezig. Zaterdag is mijn enige vrije dag, maar dan ga ik meestal toch even langs de winkels. Om te kijken hoe het gaat, maar ook omdat ik het leuk vind. Ik heb heus weleens een mindere dag, maar ik zou nooit denken van ‘oh, ik ben alleen maar met werk bezig’.”

Die vakanties die je niet belangrijk vond als tiener, doe je dat nu wel?

„Nee… hahaha. Vroeger ging ik wel met mijn ouders mee hoor. Sinds ik Tess V heb denk ik dan te veel aan wat er allemaal mis kan gaan, terwijl de meiden hier alles prima kunnen regelen. Ik ga wel mee met shoots naar het buitenland, om te zien hoe het gaat en omdat ik het super leuk vind. Vier dagen vrij nemen is mijn max, dan wil ik terug naar kantoor. Laatst was ik met mijn moeder aan het shoppen in Londen en toen ging de trein terug niet. Je kunt wel raden wat ik daar van vond.”



Wat is jouw levensmotto?

„Gewoon doen! Je ziet vanzelf of het positief uitpakt. Problemen kun je later altijd weer oplossen.”

Jong en Ondernemend-slotvraag

Als je nu een 16-jarige in Rhenen of Elst tegenkomt, die misschien wil gaan ondernemen, wat zeg je dan?

„Dat zeg ik dat zij of hij veel doorzettingsvermogen moet hebben. Dat geen enkel bedrijf succesvol is vanaf het begin en dat zij zich niet moeten laten leiden door alle succesverhalen op social media. En dat als zo’n persoon er echt voor wil gaan, hij of zij er ook dingen voor moet laten. Boven op je cijfers zitten, zoals ik zei, en weet goed wat er in je bedrijf gebeurt. Ben altijd aanwezig om mensen te kunnen inspireren, maar ook om hen mee te krijgen in jouw verhaal.”

