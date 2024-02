Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Antibacteriële kleding, werkt dat echt? ‘Compleet onnodig’

Kleding die zowel comfortabel als stijlvol is én ook nog eens bacteriën van je weghoudt? De debuutcollectie van topmodel Naomi Campbell heeft het allemaal. Ze heeft namelijk smetvrees en besloot in samenwerking met Hugo Boss antibacteriële kleding te ontwerpen. Maar werkt dat wel echt?

Biologen zijn kritisch: „Je ruilt het ene probleem in voor een ander.”

Antibacteriële laag

De debuutcollectie van Campbell heeft van alles: van joggingbroeken tot comfort pakken. Alles gemaakt met luxe materialen, zoals kasjmier, cupro en luxe jersey. Er hangen dan ook geen goedkope prijskaartjes aan: de prijzen variëren van 70 tot 870 euro.

Maar het gaat niet om een gewone nieuwe luxe lijn van Hugo Boss. Alle kledingstukken in de lijn hebben namelijk een antibacteriële laag, want Campbell kampt al lang met smetvrees. Ze heeft er zelfs zo erg last van dat ze geen enkel vliegtuig instapt zonder haar handschoenen en antibacteriële doekjes.

Werking neemt af na dragen en wassen

Hoewel een antibacteriële laag op kleding in theorie niet als iets slechts klinkt, zijn biologen kritisch. „Er is al redelijk wat antibacteriële kleding op de markt. De meest gebruikte stof daarvoor is nanozilver, want zilver heeft een antibacteriële werking. Deze wordt dus vaak als ‘finish’ op textiel gebruikt”, legt microbioloog Chris Callewaert uit tegen HLN.

„Het probleem is echter dat het zilver verdwijnt als je het kledingstuk veel draagt en wast. Ook de antibacteriële werking neemt dan af.”

We hebben bacteriën nodig

Daarnaast is uit een Amerikaans onderzoek zelfs gebleken dat een antibacteriële laag averechts werkt. „Door die zilveren laag zouden er juist meer bacteriën aanwezig zijn op de huid. Deze bacteriën zullen namelijk allesbehalve blij zijn met deze onvriendelijke situatie en daardoor een soort ‘biofilm’ vormen en zich meer gaan vermenigvuldigen. Je ruilt dus één probleem in voor een ander”, legt hij uit.

„Het zijn vooral de meest resistente bacteriën die gaan hergroeien in die omgeving. Ook zullen ze vaker meer acne veroorzaken, ziektekiemen bevatten en vervelende geurtjes produceren.”

Ons lichaam bevat tot slot een „triljoen bacteriën”. „Slechte én goede”, weet de bioloog. „Die bevinden zich niet alleen op maar ook in de huid. Denk aan onze poriën, zweetklieren of haarwortels.” Om van al die bacteriën af te geraken is onmogelijk, en daarnaast compleet onnodig. „We hebben ons microbioom dus niet alleen nodig, maar we moeten er ook zorg voor dragen.”

