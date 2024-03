Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdien je met de populairste bijbanen in Nederland

Steeds meer Nederlandse jongeren steken de handen uit de mouwen en hebben een bijbaan. Maar wat zijn de populairste bijbanen en welk salaris staat daar tegenover?

Tijdens je bijbaan aan het mijmeren over meer geld? Check dan bijvoorbeeld de best betaalde mbo-banen en het salaris dat daarbij hoort.

De populairste bijbanen in Nederland

Van alle Nederlandse jongeren met een leeftijd tussen de 15 en 27 jaar had zo’n 78 procent eind 2023 een baan. Vooral onder jongeren met een leeftijd van 15 of 16 jaar stijgt het aandeel werkenden. Eind 2023 werkte een kleine 63 procent van deze groep. Twee jaar eerder was dat nog zo’n 56 procent.

Veel van deze tieners doen hetzelfde werk. Bijna een derde van alle 15- en 16-jarige werkenden maken zichzelf nuttig als vakkenvuller. Op plaats twee volgt een functie als keukenhulp en ook steeds meer jongeren werken als medewerker in de bediening.

Beroep 2023 (in procenten) 2021 (in procenten) Vakkenvuller 31,1 32,5 Keukenhulp 9,5 7,3 Medewerker bediening horeca 8,2 5,9 Verkoopmedewerker detailhandel 6,8 10,6 Kassamedewerker en kaartverkoper 5,5 6,6

Minimumjeugdloon per leeftijd

Maar wat verdienen deze jongeren nu eigenlijk met het werk dat zij doen? In het geval dat zij een minimumjeugdloon verdienen, maakt het niet uit welke werkzaamheden zij verrichten. Dan is het salaris gelijk. In de tabel hieronder vind je het minimumjeugdloon per leeftijd.

Leeftijd Per uur 21 jaar en ouder € 13,27 20 jaar € 10,62 19 jaar € 7,96 18 jaar € 6,64 17 jaar € 5,24 16 jaar € 4,58 15 jaar € 3,98

Bijbanen met een hoger salaris

Toch zul je niet in alle gevallen een minimuminkomen verdienen. Veel supermarkten adverteren wegens arbeidstekorten met hogere lonen. Zo verdien je bij supermarktgigant Albert Heijn 4,40 euro per uur als 15-jarige (exclusief vakantiegeld, met een contract van minder dan 12 uur per week). Als 16-jarige verdien je 5,07 per uur (exclusief vakantiegeld, met een contract van minder dan 12 uur per week). Check hier het uurloon per leeftijd.

Als horecamedewerker verdien je in veel gevallen een minimumloon. Daarnaast krijg je vaak wel een deel van de fooi. Daardoor valt het salaris in de praktijk toch iets hoger uit.

Kies je voor een baan als verkoopmedewerker in de detailhandel? Dan verschilt het salaris per winkel. Maar ook in deze branche wordt net als bij de grote supermarktketens gestunt met een salaris hoger dan het minimumloon. Een bijkomend voordeel in zowel de supermarkt als in (sommige) andere detailhandels: op zondag krijg je dubbel betaald.

