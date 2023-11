Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mag het al? Dít is het moment waarop je ‘officieel’ de kerstboom op mag zetten

November is aangebroken en de dagen worden steeds korter. Bij sommigen begint het daarom al te kriebelen want nog even en dan kunnen we de gezelligheid weer in huis halen met een kerstboom. Maar wat is eigenlijk het ‘juiste’ moment om de lampjes en ballen weer uit de kast te halen?

De één zet het liefst de kerstboom al op zodra het weer vroeger donker wordt, de ander wacht tot Sinterklaas het land uit is en sommige mensen kunnen misschien niet wachten tot de boom weer de deur uit kan. Maar hoe zit het nou precies? Wat is ‘officieel’ het goede moment om de boom op te tuigen?

Kerstboom vroeg opzetten maak gelukkig

Onderzoek toont aan dat het vroegtijdig neerzetten van de kerstboom écht gelukkiger maakt. Wat dat betreft is er dus niets mis mee om in november de boom al op te tuigen. Maar volgens de ‘kerstboom-etiquetten’ is het dat niet bepaald het goede moment.

In Nederland geldt de ongeschreven regel dat we de boom pas neerzetten als Sinterklaas weer terug naar Spanje is vertrokken, op 6 december dus. Maar ook dat is ‘officieel’ niet het moment. Nee, officieel zet je de kerstboom pas neer als de kerstperiode is begonnen en dat is pas op 21 december.

Aan het begin van de advent

Maar die regel volgt bijna niemand meer. Zo is het in Amerika gebruikelijk om de kerstboom op te zetten aan het begin van de advent, die begint op de vierde zondag voor kerst.

En hoe zit het met het afbreken van de kerstboom? Ook hier zijn ‘regels’ voor. Officieel duurt de kerstperiode namelijk tot Driekoningen, op 6 januari. Dat is dan ook de dag dat het gebruikelijk is om de boom weer af te tuigen, al kan het natuurlijk geen kwaad om langer van de lampjes en versiering te genieten.

