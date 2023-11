Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dierenartsen slaan alarm over gezondheid van kortsnuitige katten: ‘Ernstig dierenleed’

Ademhalingsproblemen, oogontstekingen of zelfs niet goed kunnen miauwen. Het is slechts een greep uit de vele gezondsheidsproblemen die kortsnuitige katten ervaren. Dierenartsen slaan daarom alarm. Het kopen en verkopen van de dieren moet stoppen, vinden zij. „Dit is ernstig dierenleed.”

Dat kortsnuitige honden kampen met veel gezondheidsproblemen is bij de meeste dierenliefhebbers inmiddels bekend. Zo werd het fokken en houden van honden met een korte snuit onlangs verboden in Nederland. En ook het houden van katten met vouworen mag in Nederland niet meer.

Kortsnuitige katten nog altijd populair

Maar katten met korte snuiten, zoals de Perzische kat, Britse Korthaar, en de Peke Face Pers, zijn nog altijd populair. Vooral in de wereld van kattenshows doen kortsnuitige katten het goed, zo bleek gisteren tijdens de aflevering van Kassa. Het programma sprak op een kastenshow met de eigenaren van de dieren en die zien geen problemen. „Ze hebben helemaal geen ademhalingsproblemen. Er is een heksenjacht gaande op de kortsnuiten”, zegt één van hen.

Dat er misverstanden bestaan over de gezondheidsproblemen bij kortsnuitige katten, is dan ook niet gek. Baasjes merken het vaak niet dat hun kat last van zijn gezondheid heeft omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de problemen.

Daar moet nu een einde aan komen, vinden dierenartsen. Hoewel fokken met kortsnuitige katten verboden is in Nederland, is het kopen en verkopen van de dieren dat niet. Met de campagne ‘Koop Geen Kortsnuit’ willen dierenartsen nu voorkomen dat mensen nog kortsnuitige katten kopen en verkopen.

Geen duidelijke richtlijnen

Bovendien is het erg onduidelijk wanneer je wel en niet met een kortsnuitige kat mag fokken. „In de wet staat dat je moet voorkomen dat je schadelijke kenmerken doorgeeft”, legt Marjan van Hagen van Veterinair specialist dierenwelzijn van de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. Maar duidelijke richtlijnen zijn er niet. „Je weet wel: een platte snuit is niet goed, met die katten mag je niet fokken. Maar hoe lang mag een snuit dan wel zijn?”, vraagt Kelly Kessen van Dier & Recht zich af.

In een reactie laten de NVWA en het ministerie van Landbouw, Natuurkwaliteit en Voedselkwaliteit aan Kassa weten dat er wordt gewerkt aan duidelijke richtlijnen voor fokkers van katten. Maar wanneer die er komen, is onduidelijk.

Reacties