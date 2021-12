Deze TikTok-hack laat zien hoe je het beste je kerstboom kunt versieren

Na vanavond zit de sinterklaasperiode erop en dat betekent dat het bijna tijd is om de kerstboom op te zetten en dat is zoals elk jaar een heel karwei. Lampjes die in elkaar vast zitten en ballen die kapot vallen: er is altijd wel wat. Nu gaat er een TikTok-hack compleet viraal die ons leven een stuk makkelijker gaat maken, want in de video is te zien hoe je het beste je kerstboom kunt versieren. Laat het feest maar beginnen.

Kerstboom opzetten

Er zit een groot verschil in de periode waarin mensen hun kerstboom opzetten. Zo hadden veel Nederlanders de boom dit jaar al een stuk eerder staan voor extra gezelligheid, maar iedereen die Sinterklaas viert zet de boom meestal netjes na 5 december op. Het is altijd een chaotische, maar memorabele gebeurtenis.

De kerstboom opzetten staat toch wel symbool voor het begin van kerst en voor mensen die van kerst houden, kan het niet vroeg genoeg beginnen. Kerstliedjes luisteren, warme chocolademelk en de leukste kerstfilms op Netflix: het is echt de mooiste tijd van het jaar. Een van de leukste dingen aan kerst is toch wel het versieren van de kerstboom en als jij je boom er dit jaar extra speciaal uit wil laten zien, heb je misschien iets aan deze hack.

TikTok-hack

Deze handige TikTok-video laat je namelijk precies zien hoe je je boom eruit kunt laten zien alsof hij door een professional is gedecoreerd. Er blijkt een eenvoudige methode te zijn waardoor je lichtjes makkelijk in je boom kunt plaatsen en ervoor kan zorgen dat je boom extra mooi verlicht is.

TikToker Kelly Fitzsimons heeft onlangs een video geplaatst waarin ze precies uitlegt hoe je die mooie kerstboom krijgt. Het heeft allemaal te maken met hoe je je lichten plaatst. Je moet ze namelijk niet zomaar neerleggen, maar zigzaggend over de boom verspreiden. Bovendien legt ze uit dat je meerdere sets lichten moet gebruiken en moet beginnen met het plaatsen van lichten om de stam van de boom. Als je dat gedaan hebt moet je de overige lichten zigzaggend over de boom verdelen. „Zoals je kunt zien loop ik niet om de boom heen”, vertelt Kelly in de video. „Ik ga van links naar rechts en andersom.”

Volgers reageren massaal in de comments van de video. Zo reageert een volger: „Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat ik deze video heb gevonden.” Een andere fan reageert: „Het ziet er fantastisch uit. Misschien ga ik dit wel proberen.”