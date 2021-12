Dit zijn de mooiste, leukste en grappigste kerst-tradities in andere landen

Heerlijk vandaag en morgen, kerst! Elk gezin heeft wel z’n eigen tradities met de feestdagen, hoe anders het nu door de coronamaatregelen misschien ook is. Op eerste kerstdag altijd gourmetten. Cadeautjes op kerstavond. Tweede kerstdag naar de ouders, dat soort dingen.

Maar per land verschillen die tradities ook nog flink. Zo is er bijvoorbeeld een land waar kerst al in september begint. Hier lees je een paar van de leukste of gekste kerst-tradities ter wereld.

Kerst in september – Filipijnen

Twee kerstdagen (en een avond) niet genoeg voor je? Dan moet je eens kerst vieren op de Filipijnen. Je hebt dan wel een flink zakcentje nodig, want kerst begint daar al in september en duurt zo’n 128 dagen. Meteen op 1 september mag je de kerstboom optuigen en pas op 6 januari is het weer klaar. Om alles extra feestelijk en magisch te maken, hangen er in veel steden en dorpen traditionele papieren lantaarns.

Die lampentraditie begon in 1928, met de productie van de eerste lampen van bamboe en papier. Toentertijd was er op het platteland nog geen elektriciteit. Daarom werden de lantaarns gebruikt om het pad te verlichten voor de gelovigen naar een kerstviering vol rituelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Krampus – Oostenrijk

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. In Oostenrijk is dat ook een beetje waar, maar dan net even heftiger dan bij ons met Sinterklaas. Daar hebben ze namelijk Krampus. Dat is een soort geitachtige duivel die kinderen komt straffen als ze stout zijn geweest. Het woord Krampus komt van het Hoogduitse woord Krampen, wat klauw betekent. En die heeft het monster zeker. Niet gek dat Oostenrijkse kinderen als de dood voor dit monster.

Geit van stro met kerst – Zweden

Op veel pleinen in Nederlandse steden staan grote – en dan écht grote – kerstbomen, maar in Zweden kiezen ze voor een kerstgeit. Ja, dat lees je goed. Een enorme geit van stro. Geiten staan al symbool voor kerst in Zweden sinds historische heidense vieringen. Maar in 1966 werd de traditie nieuw leven ingeblazen. Toen iemand besloot een enorme geit van stro te maken, die de Gävle Geit wordt genoemd.

Elk jaar staat de geit – van 13 meter hoog en 7 meter lang – op dezelfde plek. Je kunt de geit zelfs via een livestream bekijken. Maar bij de geit komt nog een gekke traditie kijken: bijna elk jaar steken vandalen het pronkstukje in brand. De geit van Gävle is slechts een paar keer heelhuids december doorgekomen. Er werd zelfs extra beveiliging bij geplaatst, maar in 2016 was het dier in 51 jaar al 35 keer totaal verwoest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OK it's that time of the year again – to check in on the Gavle Goat … https://t.co/4LdIY9ZUpY 🐐 Not burned so far! Live video stream is in the link above. All explained here: https://t.co/L6pMiQZS4L. After a shocker of a year, nice to see that some traditions endure. pic.twitter.com/MKX9jTq0K0 — Malcolm Baalman (@MalcolmBaalman) December 22, 2020

Dagen lang schoen zetten – IJsland

Het lijkt een beetje op Sinterklaas, maar dan net iets dichter bij kerst. In de Verenigde Staten vieren ze de twelve days of Christmas, in IJsland zijn dat er dertien. Baas boven baas, zullen we maar zeggen. Tijdens die dertien dagen mogen kinderen elke nacht hun schoen zetten. Dat doen ze vaak bij het raam, zodat de Kerstman makkelijk cadeautjes in hun schoenen kan doen. Waren ze lief, krijgen ze snoep. Stoute kinderen krijgen rotte aardappelen in hun schoen. En geloof ons, die wil je daarna echt niet meer aantrekken.

Lichtfestival – De Verenigde Staten

Niets waar Amerikanen zo gek op zijn als kerst. En wat hoort er bij kerst? Heel veel lampjes. En dat betekent op z’n Amerikaans echt héél veel lampjes. Er is dan ook een speciaal soort festival, waarbij mensen in hun auto kerstversieringen bekijken. Dat kan bijvoorbeeld in Georgia, bij het lichtfestival Fantasy in Lights in de Callaway Gardens. Dat lichtfestival behoort volgens National Geographic zelfs toe tot de top 10 mooist verlichte plekken tijdens de kerstperiode.

Ieder jaar tussen eind november en begin januari verlichten acht miljoen lampjes ’s avonds de tuinen van Callaway Resort in Pine Mountain, een uurtje rijden van Atlanta. Je rijdt door glinsterend verlichte bossen, langs een peperkoekhuis of een oversized adventskrans – allemaal gebouwd van duizenden lichtjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This is the newest exhibit added at Callaway Gardens this year. It was even more awesome, “live”. pic.twitter.com/IFPjStONcC — Carl Sheets (@cws1964) December 17, 2020

Kerstoptochten – Mexico

Als kerstfan moet je ook in Mexico zijn. In dit geval moet je een jaartje wachten, want we hebben het hier over de afgelopen acht dagen. Kerst begint in Mexico namelijk al op 16 december. Acht dagen lang kun je kijken naar allerlei optochten waarbij Maria en Jozef worden gedragen. Het idee is natuurlijk om te laten zien hoe Maria en Jozef op zoek waren naar een geschikte slaapplek. Pas op de laatste dag, dat was eergisteren, maakt baby Jezus ook onderdeel uit van de optocht. Hij wordt op iedere 23e december aan het einde van de avond in zijn houten kribbe toegedekt. De naam van de optochten: Las Posadas.

Kerst-kabouters – Griekenland

Griekenland heeft in de kerstperiode ook z’n eigenaardige traditie, die van de ondergrondse kabouters. Deze Kallikantzaros komen ‘naar boven’, zo dacht men ooit. De gedachte die nu als traditie geldt: de kerst-kabouters maken van 25 december tot 6 januari een puinhoop bij je van je huis. Ze maken bijvoorbeeld alle melk zuur en regelen dat open haarden opeens niet meer branden. Om de Kallikantzaros tegen te houden, schilderen Grieken een zwart kruis op de deur en verbranden ze eten en oude schoenen in de haard. De huiskamer krijgt een plonsje wijwater.

En oh ja, de Grieken hebben geduld met het uitpakken van cadeautjes. Die worden niet met Kerstmis, maar met nieuwjaarsdag van de fleurige papiertjes ontdaan. De Kerstman komt namelijk pas tijdens in de nacht van oud op nieuw langs. Tijdens kerst gaan kinderen met een triangel langs de deuren om te zingen in ruil voor snoep, iets dat wij van Sint Maarten kennen. Eén verschil: Griekse kinderen vragen of ze mogen zingen, wij beginnen ongevraagd.