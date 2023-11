Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Dag van de raketindustrie’ voortaan nationale feestdag in Noord-Korea

Noord-Korea heeft er een nieuwe feestdag bij. Het land viert voortaan ieder jaar op 18 november de ‘Dag van de raketindustrie’, zo meldt het staatspersbureau KCNA. Het is een nieuwe feestdag die in het leven is geroepen om te vieren dat de test met een grote intercontinentale ballistische raket, de Hwasong-17, vorig jaar slaagde.

„De oprichting van de ‘Dag van de raketindustrie’ markeert een belangrijke gebeurtenis op onze heilige reis van nationale defensieontwikkeling”, zo meldt het staatspersbureau KCNA. „Noord-Korea heeft de grootsheid van een kernmacht van wereldklasse aan de wereld getoond.”

En dat moet gevierd worden, vinden de Noord-Koreanen. Daarom is 18 november 2022, de dag waarop de test slaagde, vanaf nu aangewezen als een speciale dag, die ieder jaar op 18 november gevierd zal worden.

Hwasong-17 wordt ook wel ‘monsterraket’ genoemd

De Hwasong-17 is voor zover bekend de grootste intercontinentale ballistische raket waarover Noord-Korea beschikt. Deskundige noemen het een ‘monsterrakket’. Volgens Noord-Korea vloog de raket zeker duizend kilometer op een hoogte van zo’n zesduizend kilometer.

Het land voert wel vaker testen met raketten uit op feestdagen. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst is het land in de laatste fase van de voorbereidingen om een derde poging te wagen aan het lanceren van een militaire verkenningssateliet. De eerste twee keer mislukte dit en de derde poging zou eigenlijk in oktober al plaatsvinden, maar dit gebeurde toen niet.

Noord-Korea voerde dit jaar recordaantal rakettesten uit

Dit jaar voerde Noord-Korea een recordaantal rakettesten uit. Het land negeerde waarschuwingen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Afgelopen september legde Noord-Korea zijn status als kernmacht zelfs vast in de grondwet. Leider Kim Jong-Un riep toen op tot het maken van modernere kernwapens om dreigingen vanuit de Verenigde Staten het hoofd te kunnen bieden.

