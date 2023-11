Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse cameraman blijkt spil in pedo-netwerk, maakte video’s van seksueel misbruik

Een man uit Nederland is jarenlang betrokken geweest bij een pedo-netwerk dat zich uitstrekte over de hele wereld. Dat maakt de Britse National Crime Agency (NCA) bekend. Leden van dat netwerk reisden rond om kwetsbare kinderen te misbruiken. De man uit Nederland maakte als cameraman zeker tien jaar lang beelden van het seksueel misbruik, die werden verspreid onder andere leden uit het netwerk.

De Nederlander kwam in het vizier van de NCA, mede dankzij de Nederlandse politie. Ze kwamen erachter dat twee oudere Britse mannen, Christopher Behn en John Thorogood, uit Londen, jarenlang door Azië en Afrika reisden om het vertrouwen van kwetsbare kinderen te winnen om hen vervolgens seksueel te misbruiken. De Nederlandse man reisde onder meer mee naar Thailand, Laos en India.

Dagboeken gevonden in onderzoek naar pedo-netwerk

De mannen deden zich voor als een soort vader voor de kinderen, die vaak in armoede leefden. Tijdens het onderzoek naar het pedo-netwerk kreeg de politie een dagboek in handen, waarin Behn en de cameraman uit Nederland de details van het misbruik omschreven. De gebeurtenissen die omschreven werden, komen overeen met de beelden die de Nederlandse man maakte.

Ook werden er mails onderschept waarin besproken werd welke kinderen ze hadden ontmoet en misbruikt. Ook spraken ze over betalingen aan de slachtoffers en hun families en over scenario’s waarin ze ontmaskerd konden worden door de politie.

Identiteit Nederlandse man niet bekendgemaakt

De NCA heeft over de identiteit van de Nederlandse man niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat hij al veroordeeld is en vast zit. Ook Behn en Thorogood zijn veroordeeld. De 68-jarige Behn werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot een celstraf van elf jaar voor het seksueel misbruiken van kinderen in Vietnam. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor het misbruiken van kinderen tijdens een reis naar Myanmar in 2016.

