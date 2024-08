Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (15): Harrie Hattrick maakt naam waar en is nu de beste Nederlandse Olympiër aller tijden

De Lichtflits van Luykgestel is nu voor altijd Harrie Hattrick. Baanwielrenner Harrie Lavreysen pakte vanmiddag zijn derde goud op de Olympische Spelen. Bij de mannen is hij nu de meest succesvolle Olympiër ooit.

De succesvolste Zomerspelen ‘ever‘ waren het voor Nederland al. Nu is er gouden plak nummer vijftien, terwijl het record uit 2000 (Sydney) stamde. In Australië waren het er twaalf.

Dromen van Sifan en Harrie

Sifan Hassan rende in Parijs ook rond met een instelling als Harrie Lavreysen: ‘Als je geen dromen hebt, dan kunnen ze ook niet uitkomen’. Haar goud op de marathon vanmorgen vroeg werd er een voor de eeuwige geschiedenisboeken.

Harrie Lavreysen (27) won op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 twee maal goud (sprint en teamsprint) en brons (keirin). Toen ontstond zijn droom: drie maal goud in Parijs. Lavreysens bijnaam de Lichtflits van Luykgestel veranderde daarmee in Harrie Hattrick, want die moest hij worden. Maar ja, doe het maar eens.



Met overmacht naar derde goud

De teamsprint werd schitterend goud, de individuele sprint ook en vanmiddag, op de laatste dag van de Olympische Zomerspelen van Parijs, pakte Harrie Lavreysen zeer overtuigend de gouden medaille op het onderdeel keirin. Zijn vijf tegenstanders in de finale hadden geen schijn van kans. Achter Lavreysen finishten de Australiërs Matthew Richardson (zilver) en Matthew Glaetzer (brons).

Lavreysen had eerder op de WK’s van 2020 en 2021 de drie sprintonderdelen gewonnen. Na al dat goud klonk de naam Harrie Hattrick ook al. Tijdens de huldiging bleek de baanwielrenner zijn eerste twee plakken ‘stiekem’ onder zijn shirt gehangen te hebben. Het leverde op het erepodium een prachtig plaatje op.

🥇 Beste Olympiërs en goud Ireen Wüst (schaatsen) is Nederlands beste Olympiër aller tijden. Zij won zes maal goud. Harrie Lavreysen, nu nummer 2 met vijf gouden medailles, heeft in Los Angeles 2028 nog wat om voor te fietsen, zouden we kunnen zeggen. Achter dit tweetal: Sven Kramer (schaatsen), Inge de Bruijn (zwemmen), Leontien van Moorsel (wielrennen), Charles Pahud de Mortanges (paardensport) en Fanny Blankers-Koen (atletiek) met 4.

Zeldzame medaille-oogst Nederland

Nederland heeft op de Olympische Spelen 34 medailles behaald. Na het goud voor baanwielrenner Harrie Lavreysen kan TeamNL in Parijs geen plakken meer winnen. Nederland haalde deze Olympische Spelen vijftien keer goud, zevenmaal zilver en twaalf keer brons.

TeamNL haalde Groot-Brittannië in en is gestegen naar de zesde plaats op de medaillespiegel. China voert met enkele onderdelen te gaan het klassement aan met 40 keer goud, net voor de Verenigde Staten met 38. Japan (19), Australië (18) en Frankrijk (16) zijn de andere landen in de top vijf.

