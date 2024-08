Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (12): En dat is twee voor Harrie Hattrick Lavreysen, op weg naar zijn grote droom

En dat is twee! Natuurlijk is baanwielrenner Harrie Lavreysen dolblij met twee maal goud tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Maar we hebben hier tegelijkertijd te maken met een ‘man met een missie’ en die man wil nog meer.

Harrie Lavreysen pakte vanavond goud nummer twee op de sprint. Hij deed dat eerder deze week ook al op de teamsprint, met zijn pijlsnelle collega’s Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. ‘De échte TGV van Nederland naar Frankrijk zoeft naar goud bij het baanwielrennen’, schreef Metro toen. Hartstikke prachtig allemaal, maar Harrie Lavreysen staat tegenwoordig bijna nog beter bekend als Harrie Hattrick.

Het goud betekent de twaalfde gouden medaille van Nederland in Parijs. Daarmee is het record van Sydney geëvenaard. Het moet raar lopen willen deze Olympische Spelen qua hoogste podium niet de meest succesvolle Zomerspelen voor ons land ooit worden. De hockeymannen brachten de score gisteren al op elf.

Met 2-0 naar goud

In de finale was Lavreysen in twee heats te sterk voor de Australiër Matthew Richardson. Een derde, beslissende heat was niet eens nodig: 2-0.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🔥🇫🇷 | GOUD VOOR HARRIE LAVREYSEN! 🇳🇱⚡ De keizer van de sprint, voor de tweede Spelen op rij! 🔥🔥 #Paris2024 #trackcycling 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/oh7CGShsap — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 9, 2024

Lavreysen, van 14 maart 1997, werd eerder de Lichtflits van Luykgestel genoemd, naar zijn geboorteplaats. En dat is hij, al heel lang. Deze lichtflits werd al dertien keer wereldkampioen en won twaalf Europese titels. Hij is in staat, bleek ooit, om 73 kilometer per uur te fietsen – of vliegen – en dat kan niemand anders. Zijn hoogtepunt(en) beleefde hij drie jaar geleden op de Olympische Spelen van Tokio: goud op de teamsprint, goud op de individuele sprint en brons op het onderdeel keirin.

Van Lichtflits tot Harrie Hattrick

Daarmee werd de naam Harrie Hattrick al snel geboren. Allemaal leuk en aardig, al die plakken in Japan, maar dat kon dus beter, heeft Lavreysen gedacht. Drie maal goud in Parijs dus, werd zijn doel. Een onvervalste hattrick zogezegd en dat kan zomaar gebeuren. Meteen na de finish en het goud nummer zei hij vanavond: „Ongelooflijk, ik ben echt super.” Over de hattrick nu: „Ik probeer er nog even niet aan te denken, eerst herstellen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🔥🇫🇷 | Harrie Lavreysen 🇳🇱 vs Matthew Richardson 🇦🇺, deel 1! De eerste klap is voor de Lichtflits van Luyksgestel! ⚡ BAM! #Paris2024 #trackcycling 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/fzRUx5UANe — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 9, 2024

Harrie Lavreysen versloeg gisteren op weg naar goud 2, op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines, oppermachtig de Pool Mateusz Rudyk. Vanmiddag ging in de halve finale de Brit Jack Carlin, de bronzen medaille-winnaar van de Spelen van Tokio, eraan.

Deel twee van het doel en zijn vierde goud op de Spelen in totaal, is dus binnen. Zondag, op de slotdag van deze Olympische Spelen, kan de hattrick worden voltooid. Dan staat de keirin-finale op het programma, al moet Harrie Lavreysen die eindstrijd eerst nog halen natuurlijk. Er bestaat echter niemand die verwacht dat dat niét gebeurt, Harrie Hattrick zelf ook niet.

🚴 Wat is keirin? Keirin is een spektaculair onderdeel in het baanwielrennen, waarin een motor voor meerdere wielrenners (in Parijs zes) eerst enkele ronden gangmaakt. Dit voertuig heet een derny. Daarna gaan de sprinters ‘los’ en gaat het er simpelweg om wie als eerste de finish bereikt. Keirin werd in de jaren veertig bedacht in Japan, maar vreemd genoeg is er tegenwoordig zelden een goede Japanse keirin-renner. Nederlanders kunnen het daarentegen wel: gisteren won Hetty van de Wouw nog behoorlijk verrassend zilver bij de dames. Zij heeft ook al zo’n mooie bijnaam: Hetty Raketty.

Op naar goud 3

Harrie Hattrick mag dus overmorgen voor goud 3 gaan om zo zijn grote droom te verwezenlijken. De man met de turbodijen heeft er drie jaar lang alles voor gedaan. Over de droom was hij begin dit jaar al luid en duidelijk: „Ja, de hattrick is zeker een doel. Ik kan wel doen of het niet zo is, maar dan houd ik mezelf voor de gek.”

Vorige Volgende

Reacties