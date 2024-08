Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (13): Hockeydames zorgen voor Oranje-record, Eminem helpt een beetje mee

De hockeydames hebben er vanavond voor gezorgd dat de Olympische Spelen in Parijs voor Nederland de succesvolste Zomerspelen ooit zijn (en we moeten nog twee dagen). Dat zal Oranje tijdens de spannende wedstrijd tegen China niet in het hoofd hebben gehad: het ging om goud en dat met een mooie zin van rapper Eminem in het hoofd.

In een bijna volledig oranjegekleurd hockeystadion bleek China een bijzonder taaie tegenstander die lang met 0-1 voor stond. Nederland was sterker, maar de verdediging van de Aziaten stond als een huis. Yibbi Jansen zorgde met een strafcorner met 9 minuut 11 op de klok toch voor 1-1. Met beslissende shoot-outs was Oranje veel beter (3-1) en de heldin werd keepster Anne Veenendaal. Zij stopte drie shoot-outs van China.

Met 7 keer winst naar finale en goud

Nederland – Frankrijk: 6-2, Nederland – Duitsland: 2-1, Nederland – China: 3-0, Nederland – België: 3-1, Nederland – Japan: 5-1, Nederland – Groot-Brittannië: 3-1 (kwartfinale), Nederland – Argentinië: 3-0 (halve finale). En als slot richting het goud nog een keer Nederland – China: 1-1. Aantal gewonnen: 7. Gelijk: 1. Verloren: 0. Doelsaldo: 26-7.



Je vader en moeder zouden zeggen: daar kun je mee thuis komen. Waar de Nederlandse hockeyvrouwen mee thuiskomen, dat is goud. Alwéér (en hetzelfde deden de mannen ook al). In de Olympische geschiedenis van het hockey zijn de resultaten van de Oranjedames een succesnummer van de bovenste plank te noemen.

Goud-record in Parijs

Niet eerder in die geschiedenis wonnen zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen goud op dezelfde Spelen trouwens.

Nog een unicum: het goud betekent voor TeamNL de dertiende gouden medaille in Parijs. Daarmee is het record van Sydney (2000) verbroken en kunnen we nu al spreken van de succesvolste Zomerspelen voor Nederland in de geschiedenis.

Pikant detail

De bondscoach van China, die met haar team werd verslagen, is Alyson Annan. De Australische trainster coachte de gouden Nederlandse hockeysters jarenlang, maar vertrok op een nare manier. Speelsters spraken na de Spelen van Tokio van een angst- en zwijgcultuur en ‘Big Brother‘-praktijken. Annan spreekt dit overigens volstrekt tegen, maar wat dat betreft was Oranje – China een pikant treffen.

Vijfde goud op de Olympische Spelen

Waar de teller bij de heren sinds gisteravond op drie staat, hebben de hockeydames al vijf keer goud om de zo sportieve nekken gekregen. En dan te bedenken dat het toernooi voor de vrouwen pas in 1980 voor het eerst op het programma stond. Hockey-kenners van nu zullen het amper geloven, maar de eerste finale was toen Zimbabwe – Tsjechoslowakije. Er deden maar zes landen mee en dat had te maken met een boycot van veel westerse landen. Omdat de Sovjet-Unie Afghanistan was binnengevallen, reisden veel landen en sporters niet naar Moskou.



Medailleregen

Bij de volgende Olympische Spelen, in 1984 in Los Angeles, was het raak: goud. Nederland won van West-Duitsland, zoals ons buurland toen nog heette. Sinds 2004 speelde Oranje álle hockeyfinales bij de vrouwen. Die prachtige reeks zorgde voor goud in Beijing 2008 (tegen China), Londen 2012 (tegen Argentinië) en Tokio 2021 (weer tegen de Argentijnen). Er was nog zilver in Athene (2004) en Rio de Janeiro (2016); en drie maal brons in Seoel (1988), Atlanta (1996) en Sydney (2000).

😪 Sneu(s) Joosje Burg ontbrak vanavond tegen China. In de halve finale brak de 27-jarige speelster van Den Bosch haar neus. Zij kreeg een bal keihard in haar gezicht. Haar aftocht met heel veel bloed zag er vreselijk uit. Burg bleek een bikkel en probeerde het later in de wedstrijd nog heel even, maar in het ziekenhuis bleek later dat haar blessure dusdanig is, dat zij de strijd om goud moest missen. Burg baalde enorm en gaf aan dat haar eerste Olympische finale al jarenlang een droom was. Ze keek vanavond met twee blauwpaarse ogen toe.

‘You got one shot…’

Elke prestatie in de loop der jaren zal zo z’n eigen geheim hebben, naast natuurlijk de talentvolle selecties die elke afzonderlijke periode had. Het geheim van de Nederlandse hockeysters tijdens de Olympische Spelen in Parijs, al was het gedurende het toernooi niet meer geheim meer: rapper Eminem. En specifiek: zijn nummer Lose Yourself.

Bondscoach Paul van As zoekt altijd iets speciaals om iets bij zijn speelsters los te maken. Tien minuten voor de halve finale tegen Argentinië zette hij in hun kleedkamer van stadion Stade Yves-du-Manoir Lose Yourself op. Van As hoorde in de tekst van de Amerikaanse artiest één brok inspiratie: ‘You got one shot, one opportunity.’ De coach houdt ervan om zijn talenten, die dondersgoed weten waar het om draait, toch te verrassen. Tegen De Telegraaf vertelde hij: „Ze vonden het mooi. Dit zijn de grootste wedstrijden in hun carrière. Als je daar dan zit, komt het binnen. Het wordt dan bijna vechten tegen de tranen. Sport is natuurlijk emotie. Dat willen we zien.”

Eminem heeft vanavond, voor het uurtje zinderende strijd, misschien wel weer geklonken. Als dat dan goud oplevert…

