Zon! Morgen krijgen we de warmste dag van het jaar, maar hoe wordt het verder?

De één zal om de brandende zon juichen en naar het strand rennen, de ander zal het niet zo goed trekken. Wat de weersvoorspellers echter melden: we krijgen morgen de tot nu toe warmste dag van 2024 voor de kiezen. Hoe verlopen de komende dagen verder?

Heel veel zon, hittegolf? Of is het al weer voorbij met de warmtepret? Hoe dan ook, de voor velen vrije zondag begon in elk geval met zonnig nieuws van de verbazingwekkende Sifan Hassan tijdens de marathon op de Olympische Spelen.

Terug naar het weer. Vandaag tot en met dinsdag worden in bijna heel het land in elk geval zomerse temperaturen verwacht van ruim 25 graden. Morgen wordt verreweg de warmste dag met 30 tot lokaal 35 graden. Dinsdag schijnt de zon ook volop, maar wordt de hitte verdreven door enkele regen- en onweersbuien. Dat verwacht weerdienst Weeronline.

De zon heeft er zin in

De zon en de zomer doen weer een poging om hun intrede in ons land te doen en dat gaat ook zeker lukken. Vandaag valt er in ieder geval volop te genieten van de temperaturen tussen 25 en 29 graden.

In het begin van de nieuwe week wordt er nog warmere lucht richting ons land aangevoerd en dit gaan we zeker merken. De hoogste temperatuur tot dusver dit jaar in ‘meetplaats’ De Bilt bedraagt 30,2 graden, gemeten op 26 juni. Landelijk gezien behaalden we op 9 juli de hoogste temperatuur van dit jaar met 32,3 graden, gemeten in het Limburgse Ell.

Gaat de zon het jaarrecord scherper stellen?

De kans is groot dat beide waarden morgen door de brandende zon worden aangescherpt. Berend van Straaten van Weeronline: „We verwachten maxima van ruim 30 graden in bijna heel het land. In het midden van het land wordt het 31 of 32 graden en in het zuiden van het land kan het 34 graden worden. Het is zelfs niet geheel uit te sluiten dat het in het uiterste zuidoosten lokaal 35 graden wordt, maar dan moet alles wel net goed vallen. Tot warmterecords komt het niet. Daarvoor zou het in De Bilt warmer dan 33,8 graden moeten worden en landelijk gezien warmer dan 37,2 graden.”

„Het is daarbij veelal zonovergoten en er staat ook nog eens weinig wind. Met deze hoge temperaturen is een verfrissende duik in een meertje dan zo verkeerd nog niet. Dinsdag valt de temperatuur weer wat lager uit, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog tropisch warm worden met 30 of 31 graden. In de loop van de dag volgen enkele regen- en onweersbuien die de warmte verdrijven. De rest van de week krijgen we waarschijnlijk te maken met een aanmerkelijk minder warm en ook wisselvalliger weerbeeld.”

Benauwd en grote kans op tropennacht

De hoge temperaturen en volle zon gaan ook gepaard met een hoge luchtvochtigheid, waardoor het benauwd aan kan voelen . Vooral morgen en dinsdag is dit het geval. Bovendien koelt het morgenavond maar langzaam af in de avond. Je kan overal dus genieten van een warme zomeravond, maar slapen bij deze temperaturen is iets minder aangenaam (hier lees Metro‘s tips om daar iets tegen te doen). De kans is groot dat we te maken krijgen met een tropennacht op meerdere plekken. Dat betekent dat de minimumtemperatuur niet onder de 20 graden uitkomt. Zeker in stedelijke gebieden is dit goed mogelijk.

☀️ Zon, maar ook code geel Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven voor de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het weerinstituut waarschuwt dat het vooral in het zuiden zeer warm wordt. „In combinatie met de hoge luchtvochtigheid voelt deze hitte benauwd aan.” Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen volgens het KNMI klachten krijgen, zoals oververhitting en uitdroging. „Bij zware inspanning kan iedereen deze klachten krijgen.”

Kans op een hittegolf nihil

Hoezeer de zon ook z’n best doet: de kans op een hittegolf deze periode is zeer klein; zeg maar nihil. Berend van Straaten: „Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen boven de 25 graden uitkomen, waarvan drie dagen maxima van minstens 30 graden moeten worden gehaald. Tot een officiële hittegolf komt het zeker niet, want in De Bilt komt het kwik hooguit één keer boven de 30 graden uit. In het zuidoosten is kans dat het tot een regionale hittegolf komt, maar deze kans is zeer klein. Omdat het kwik vandaag net onder 30 graden lijkt te blijven wordt het criterium van drie tropische dagen waarschijnlijk niet gehaald.”

