Onder deze voorwaarden heb je recht op een uitkering en zo vraag je ‘m aan

Nederland is een verzorgingsstaat. Dat wil zeggen dat de overheid burgers een minimale bestaanszekerheid biedt. En daar horen uitkeringen bij. Maar wanneer heb je daar eigenlijk recht op en hoe vraag je een uitkering aan?

Nederland kent verschillende uitkeringen, zoals een werkloosheidsuitkering, uitkering bij ziekte of een uitkering voor mensen die arbeidsbeperkt zijn. In Nederland zorgt publieke dienstverlener UWV ervoor dat iedereen die daar recht op heeft, deze krijgt. Op 1 juli ging de bijstandsuitkering in Nederland voor veel mensen omhoog, in dit eerder verschenen artikel lees je meer over de nieuwe bedragen.

Werkloosheidsuitkering

In dit artikel focussen we op de werkloosheidsuitkering; de WW-uitkering. Raak je werkloos? Dan kom je wellicht in aanmerking. In februari dit jaar waren er zo’n 174.000 mensen in Nederland met een WW-uitkering.

Voorwaarden voor een WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen, legt het UWV uit.

Je bent verzekerd voor werkloosheid. Dat ben je over het algemeen als je in dienst bent bij een werkgever of dat bent geweest.

Je moet tijdens de 36 weken voordat je werkloos werd in ieder geval 26 weken hebben gewerkt.

Je bent niet werkloos door eigen schuld, zoals het nemen van ontslag.

Je bent beschikbaar voor nieuw betaald werk.

Je werkte minstens 10 uur per week en raakt minimaal 5 werkuren kwijt, plus het salaris dat bij deze uren hoorde.

Er zijn uitzonderingen voor deze voorwaarden, soms kun je bijvoorbeeld ook een WW-uitkering krijgen als je zelf ontslag hebt genomen. Per situatie beoordeelt het UWV of je daadwerkelijk recht hebt op zo’n tijdelijk inkomen.

De WW-uitkering aanvragen

Je WW-uitkering vraag je aan bij het UWV. Om dat te doen heb je een DigiD-inlog nodig, je laatste loonstrook, je contract, rekeningnummer en de datum waarop je je baan verliest. Na je aanvraag wordt er beoordeeld of je recht hebt op de uitkering, waarna je binnen een maand bericht krijgt of dat zo is.

Het is niet de bedoeling dat je tijdens de aanvraag of na het ontvangen van de WW-uitkering achterover leunt. Het UWV heeft allerlei regels gesteld waar je je aan moet houden. Zo is het bijvoorbeeld verplicht te solliciteren naar een nieuwe baan. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat je minimaal vier keer solliciteert per vier weken.

Hoogte van de WW-uitkering

Als je aanvraag voor de uitkering wordt goedgekeurd omdat je werkloos raakt, ontvang je van het UWV een tijdelijk inkomen. De hoogte van het tijdelijk inkomen is afhankelijk van verschillende factoren. Het salaris dat je verdiende in het jaar vóórdat je werkloos bent geworden, is onder meer bepalend voor de hoogte van je uitkering. De eerste twee maanden dat je een WW-uitkering ontvangt, heb je recht op 75 procent van dat maandsalaris. Daarna heb je recht op 70 procent. Daarbij geldt een maximaal dagloon van 282,95 euro.

Daarnaast is het de hoogte van het tijdelijk inkomen afhankelijk van de lengte van de periode dat je hebt gewerkt, voordat je werkloos werd. Kom jij in aanmerking en wil je een schatting maken van het bedrag? Gebruik dan deze rekentool van het UWV.

Proefberekening

Stel dat iemand met een jaarinkomen van 40.000 euro werkloos raakt per 1 september 2024 en diegene heeft recht op een WW-uitkering, dan heeft deze persoon op basis van de proefberekening van het UWV recht op een tijdelijk inkomen van 2500 euro per maand in september en oktober. Daarna gaat het bedrag omlaag en zal dat naar schatting uitkomen op zo’n 2300 euro bruto per maand.

