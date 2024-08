Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (14): Een marathon-sprint als Femke Bol, geen woorden voor Sifan Hassan

Ongelooflijk, historisch, niet te bevatten? Eigenlijk zijn er geen woorden te bedenken voor de prestatie van Sifan Hassan op de Olympische Spelen in Parijs. Goud op de marathon. En hoe!

Met een Femke Bol-achtige sprint, zoals die de gouden 4×400 meter gemengde estafette afrondde, vloog Sifan Hassan naar goud. Maar een vergelijking is eigenlijk niet te maken natuurlijk.

Met onvoorstelbare prestatie naar goud

Hassan heeft iets onvoorstelbaars bij de dames gepresteerd: zij ‘deed’ de 5000 meter, de 10.000 meter en aansluitend de marathon. Ze liep de drie afstanden niet alleen uit – dat is al knap – maar het resulteerde in brons, brons en goud.

Nederland heeft nu veertien gouden medailles in Parijs. Na nummer 13, die van de hockeydames, konden we deze Zomerspelen al bijschrijven als de succesvolste voor ons land in de geschiedenis.



Sifan Hassan de eerste vrouw

Geen vrouw deed deze drie afstanden eerder tijdens de Olympische Spelen, met drie plakken om de nek. Eén man wel, Emil Zátopek uit Tsjechoslowakije. Die won in 1952 in Helsinki nog drie keer goud ook. Niemand, de atletiekwereld en ver daarbuiten, kan begrijpen wat Sifan Hassan voor elkaar heeft gekregen. Misschien de superatlete zelf, want zij ging er voor. Maar gezien haar reactie, Hassan ging na de finish compleet uit haar dak, zal zij zichzelf ook hebben verbaasd. En dat op een loodzwaar parcours, met 436 hoogtemeters.

Zenuwslopend, maar goud

Sifan Hassan heeft na twee maal goud in Tokio (5000 en 10.000 meter) haar historische olympische missie dus bekroond met een sensationele gouden medaille op de marathon. Twee dagen geleden liep de 31-jarige Nederlandse atlete de 10.000 meter van Parijs nog. Het leek een bijna onmogelijke opgave om de zware wedstrijd over 42,195 kilometer van vandaag te winnen. Maar ze won. Dat gebeurde in een zenuwslopende eindsprint met de Ethiopische wereldrecordhouder Tigst Assefa. De twee botsten door een wat ongelukkig geplaatst dranghek op weg naar de finish op Esplanade Des Invalides nog even tegen elkaar.



Op de tanden bijten

Hassan liep in de wedstrijd geen meter aan de leiding. Ze volgde het tempo van haar Keniaanse en Ethiopische concurrentes. Soms liet ze even een gaatje vallen, maar dan kwam de geboren Ethiopische op eigen tempo weer terug vooraan. Op de steile klim na 28 kilometer trokken Assefa en haar landgenote Amane Beriso Shankule door. Hassan beet op haar tanden, klauwde omhoog en wist vlak voor de top terug te keren in de uitgedunde kopgroep.



Met negen vrouwen vooraan gingen ze de laatste vlakke 10 kilometer in. Hassan oogde nog steeds fris en bleef in het spoor van Assefa en Shankule, die er niet in slaagden haar eraf te lopen. Ook na 40 kilometer rende de Nederlandse topatlete nog steeds vooraan mee en maakte ze zich op voor een eindsprint. Het werd dus een zenuwslopend duel met Assefa, waarbij ze spurtte naar de zege in een olympisch record van 2.22.55. Voor Assefa restte het zilver in 2.22.58, de Keniaanse Hellen Obiri behaalde het brons in 2.23.10.



Anne Luijten, de tweede Nederlandse in het veld, finishte als vijftigste in 2.33.42.

