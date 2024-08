Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (8): De échte TGV van Nederland naar Frankrijk zoeft bij het baanwielrennen

The Bullet Train heet de ploeg teamsprinters van Nederland op de baan sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Welke naam deze sneltrein vanaf vanavond krijgt is nog onduidelijk, maar met een onwaarschijnlijk wereldrecord knalde Oranje in Parijs naar goud.

Die TGV tussen Amsterdam en Frankrijk is eigenlijk maar een tuffend geval. De echte reed vanvond op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines. De mannen van goud: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Als het om ‘hard’ gaat, hadden de drie met Femke Bol op de atletiekbaan dit weekend misschien wel een berg inspiratie opgedaan. Nederland gaat in elk geval hard tijdens deze Spelen: lopend, in de roeiboot, zeilend én op de fiets.

Goud als absolute favoriet

Toegegeven, het supertrio was vooraf torenhoog favoriet als regerend wereld, Europees én Olympisch kampioen. Maar flik het dan maar even. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland flikten het, in stijl en eigenlijk veel meer dan dat.



🔥🇫🇷 | Goud voor de teamsprinters en hoe! 40.949, de magische grens van 41 seconden is doorbroken. Fenomenaal! 🥇🥇🥇 #Paris2024 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/G6lTa7lbSw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2024

De Nederlandse teamsprinters hebben in hun jacht op prolongatie van het goud namelijk records flarden gereden. Tijdens de kwalificatie van gisteravond werd na drie rondjes een Olympisch record neergezet. Vanavond werd in de weg naar de finale – tegen Canada – met 41,191 seconden het eigen wereldrecord uit 2020 uit de boeken gereden. Het grote klapstuk kwam in de finale tegen Groot-Brittannië. Nederland werd het eerste team met een tijd ‘onder de 41’: 40,949 seconden. Het publiek in het volle Franse wielerstadion kon die tijd amper bevatten en de drie mannen van goud zelf eigenlijk ook niet.

Klinkende cijfers

Na de Olympische titel van 2021 en vijf van de laatste zes wereldtitels, zorgen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland dus weer voor klinkende cijfers. En er zijn al zoveel leuke getalletjes, zoals het feit dat The Bullet Train deze week zes jaar in vooral deze samenstelling fietst en dat Hoogland in Parijs al z’n 99e teamsprint als laatste man afrondde.

Wie zijn de mannen van goud?

Roy van den Berg (1988, Kampen). De ervaren man die ‘de boel’ in de eerste rond op gang trekt, de zogeheten ‘starter’. Bijnaam: Beast. Voormalig BMX’er die op het kleine fietsje in 2008 naar de Nederlandse titel snelde. Stapte over naar de baan en werd ook daarop twee jaar later tweevoudig kampioen van ons land (sprint en keirin). Sindsdien volgde een karrenvracht aan prijzen. Eerdere quote: „Ik ben bezeten van fietsen, van het spel. Iedere dag ben ik bezig met welke lijnen ik heb gefietst. Ik ben ook een type dat net even verder gaat waar anderen stoppen.”

Harrie Lavreysen (1997, Luykgestel). De man die de sneltrein met een wagonnetje minder (Van den Berg) in sprintronde twee op gang moet houden. Bijnamen: Lichtflits van Luykgestel en Harrie Hattrick. Is dertien(!)voudig wereldkampioen en hard op weg om de succesvolste baanwielrenner ter wereld ooit te worden. Was ooit net als Van den Berg BMX’er (drie keer Nederlands kampioen). Liep dit voorjaar nog een voedselvergiftiging op. Eerdere quote, over de drie maal goud die hij in Parijs wil binnenslepen: „Ja, de hattrick is zeker een doel. Ik kan wel doen of het niet zo is, maar dan houd ik mezelf voor de gek.”



De Hulk op een fiets

Jeffrey Hoogland (1993, Nijverdal). Het sprintkanon dat het in de laatste ronde in z’n uppie ‘af moet maken’. Bijnaam: De Hulk. De negenvoudig wereldkampioen begon z’n carrière, je raadt het al, op de BMX. Daarbij haalde hij de top net niet, in tegenstelling tot het baanwielrennen. Afgelopen najaar verbrak hij het tien jaar oude wereldrecord van François Pervis (Frankrijk) op de kilometer, op een baan in Mexico. Hij ‘vloog’ naar 55,433 seconden. Quote toen: „Ik weet niet hoelang mijn carrière nog duurt, maar ik wilde graag voor altijd aan de sport verbonden blijven met een wereldrecord.”

Harrie Hattrick ligt qua naam dus goed op schema. Elis Ligtlee, co-commentator van de NOS en zelf winnares van goud tijdens de Olympische Spelen in Rio 2016, kon over Lavreysen en zijn teamgenoten na de finish alleen maar stamelen: „Hoe kun je zo hard fietsen…?”

Over meer goud van Nederland in Parijs lees je hier.

