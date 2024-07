Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote blijdschap in de kleedkamer, Nederlands elftal gaat los op Viva Hollandia

Niet alleen in de kroegen en op de pleinen was het gisteravond feest na de overwinning op Turkije. Ook in de kleedkamer van het Nederlands elftal ging het flink los. Dansend en springend zongen de spelers na afloop van de wedstrijd mee met Viva Hollandia en dat levert vrolijke beelden op.

In een video op X is te zien hoe de spelers uit plaat gaan op de hit van Wolter Kroes. Zo staan Denzel Dumfries, Xavi Simons en Nathan Aké al springend en schouder aan schouder mee te zingen. En ook Wout Weghorst gaat uit zijn dak.

Ook Frenkie de Jong kwam even meefeesten in de kleedkamer. Hij kwam zijn ploeggenoten één voor één feliciteren.



Juichen bij André Rieu na overwinning Nederlands elftal

In Nederland ging het na het laatste fluitsignaal eveneens los. In steden als Den Haag en Utrecht waren de kroegen en pleinen zaterdagavond overvol. Fans zongen net als het Nederlands elftal mee met Viva Hollandia en zelfs bij het concert van André Rieu konden de duizenden aanwezigen zich niet inhouden. Ondanks verzoeken op de schermen om zich stil te houden, lukte dat niet. Rieu zelf zag er de lol wel van in en gaf het publiek uiteindelijk de gelegenheid om te juichen.



Woensdag speelt het Nederlands elftal tegen Engeland op het EK. Oranje begint aan die wedstrijd met een licht positieve balans want het won tot nu toe zeven keer van de komende tegenstander. Engeland versloeg Nederland daarentegen zes keer.

Dit verdiende Oranje tot nu toe op het EK De prestaties van het Nederlands elftal op het EK leveren niet alleen veel feest en gejuich op, maar ook een flink geldbedrag. Tot nu toe heeft Oranje maar liefst 18,75 miljoen euro bij elkaar gevoetbald. Zo krijgen alle halvefinalisten 4 miljoen van de UEFA. Een plaats in de kwartfinale leverde 2,5 miljoen op en het halen van de achtste finale 1,5 miljoen. De overwinning op Polen (2-1) en gelijkspel tegen Frankrijk leverde eveneens 1,5 miljoen op. De startpremie van het toernooi is bovendien ook nog eens 9,25 miljoen euro. Als Nederland woensdag Engeland verslaat en een plek in de finale veroverd gaat er nog eens 5 miljoen euro in de pot. De winnaar van het EK krijgt 8 miljoen euro. Al het geld dat Nederland bij elkaar speelt gaat naar de KNVB.

