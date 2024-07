Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze dag moet je vrij nemen voor de huldiging van Oranje

Kijk je baas vandaag maar even heel lief aan als je bij de (mogelijke) huldiging van Oranje wilt zijn. Of voel je nu alvast niet zo lekker voor… komende dinsdag. De KNVB is momenteel met de gemeente Amsterdam in overleg over de eventuele winst van het Nederlands elftal op het EK-voetbal en de huldiging die dan natuurlijk volgt.

Goed, eerst morgen in Dortmund die tot nu toe zwakke Engelsen naar huis sturen. Moet lukken, want wat kunnen die er nou van (zo denken we met z’n allen inmiddels uiteraard). Dan op naar Berlijn om de Spanjaarden of de Fransen in de finale te verslaan en zo het huzarenstukje van 36 jaar geleden – toen in München – herhalen. Op naar de EK-titel, Viva Hollandia zingen en… huldigen maar!

Groot voetbalfeest voor Oranje in Amsterdam?

Als Oranje de Europese voetbaltitel verovert, is er een plan om bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers dinsdag in Amsterdam te huldigen. De KNVB en de gemeente Amsterdam overleggen al dagen over een groot voetbalfeest in de hoofdstad. Mocht het zover komen, dan wordt dat ongetwijfeld groots. De Oranje-shirts in het land zijn nu al niet aan te slepen en bijna overal uitverkocht.

„Het is allemaal heel voorbarig”, zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, vandaag tijdens de laatste training van Oranje in Wolfsburg. „Maar het is ook niet zo dat je zo’n huldiging snel even regelt. Laten we alles stap voor stap doen en morgen eerst proberen van Engeland te winnen.”

Voorbereiden is sowieso een lastige klus, kijk maar naar de beelden uit 1988, toen Oranje voor het eerst een titel won. Fans, zo’n 1 miljoen, konden hun geluk niet op, maar mensen met een woonboot in de Amsterdamse grachten konden wel janken.

‘We’ zijn er echter nog lang niet

Al wordt het geloof in een nieuwe titel van Oranje steeds groter, ‘we’ zijn er nog lang niet. De winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland strijdt zondag in de finale vanaf 21.00 uur tegen Spanje of Frankrijk om de Europese titel. Die eindstrijd vindt plaats in het Olympiastadion van Berlijn, waar Oranje eerder op deze Europese eindronde al tegen Oostenrijk en Turkije speelde. De halve finale tussen Frankrijk en Spanje begint vanavond om 21.00 uur in München.

🧡 Veel aanpassingen voor Oranje Overal in het land wordt morgen rekening gehouden met de halve EK-finale Nederland – Engeland. De meeste theatershows beginnen uiterlijk om 19.00 uur, zodat Oranje-fans ook de wedstrijd kunnen zien. In Den Haag begint Jesus Christ Superstar bijvoorbeeld eerder, net als Najib Amhali in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De finale van Het Perfecte Plaatje op Reis op RTL 4 is uitgesteld naar vrijdag. Veel gemeenteraden hebben ook aangegeven vroeger te vergaderen dan gebruikelijk.

Eerdere voetbalfeesten in 1988 en 2010

Het Nederlands elftal werd eenmaal eerder Europees kampioen, na een zege in de finale van 1988 op de Sovjet-Unie in München. Na aankomst op het vliegveld van Eindhoven gingen bondscoach Rinus Michels en zijn spelers in een lange optocht naar Amsterdam. De Europees kampioen kreeg een drukbezochte rondvaart door de Amsterdamse grachten en een huldiging op het Museumplein.

Oranje werd in 2010 ook in Amsterdam gehuldigd na een nederlaag tegen Spanje in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Bondscoach Bert van Marwijk en de spelers hadden aanvankelijk weinig zin in een feest voor de tweede plaats, maar genoten uiteindelijk wel van een voetbalfeest dat naar schatting door zo’n 700.000 fans werd bezocht.

Reacties