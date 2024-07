Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consumentenbond wil actie zien van kabinet: ‘Bedrijven verdienen aan mensen met schulden’

De Consumentenbond trekt vaker aan de bel als de organisatie het ergens niet mee eens is. Dat gaat echter niet alleen om producten als zonnebrandcrème en foute kassabonnen, maar ook over maatschappelijke kwesties. Deze keer kijkt de bond het kabinet streng aan: bedrijven verdienen namelijk aan mensen met schulden.

En dat is flink problematisch, meent de Consumentenbond. De organisatie wil daarom dat het systeem op de schop gaat.

Benieuwd naar de mening van de Consumentenbond over zonnebrandcrème, fouten op de kassabon bij Albert Heijn en de prijs van internet? Daar schreef Metro eerder over.

‘Bedrijven verdienen aan mensen met schulden’

Naast dat bedrijven verdienen aan mensen met een schuld, gebeurt het ook dat de kosten zo hoog oplopen dat mensen steeds verder in de problemen raken. In een brief aan staatssecretaris Teun Struycken (NSC, Rechtsbescherming) vraagt de Consumentenbond om maatregelen.

1 op de 11 huishoudens heeft problematische schulden. Dat kost de maatschappij een flinke som geld, maar de schuldenindustrie zou er juist miljarden aan verdienen. Veelal komen mensen in de schulden door een opeenstapeling van kosten. Het is niet zeldzaam dat de schulden mensen dan boven het hoofd groeien.

Volgens de Consumentenbond is dat immoreel en maatschappelijk onverantwoord. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „We moeten af van bedrijven wiens businessmodel is gebaseerd op het innen van incassokosten. In 2022 was de gemiddelde winstmarge van incassobureaus 46 procent. Dat zegt genoeg.”

Oplossing

Om hier iets aan te veranderen, moeten alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij consumenten met schulden. Volgens Molenaar is de hoogte van de incassokosten nu afhankelijk van de hoogte van de vordering. „Maar eigenlijk is dat heel raar. Of je nu een brief stuurt vanwege een schuld van 50, 500 of 5000 euro, die administratieve handeling wordt er niet duurder door.”

Daarnaast moet de toerekenvolgorde omgedraaid worden. „Als iemand met schulden nu een bedrag aflost, dan wordt dat eerst in mindering gebracht op de incassokosten, dan op de rente over de schuld en ten slotte pas op de openstaande schuld. Het gevolg is dat sommige consumenten langdurig betalen voor telkens weer opstapelende kosten en zo steeds verder wegzakken in het schuldenmoeras.”

Tot slot zou er een verbod moeten komen op het opkopen en doorverkopen van schulden. Volgens de Consumentenbond heeft een opkopende partij „totaal geen binding met consumenten of benul van de oorspronkelijke vordering”. Daarnaast moeten zulke bedrijven wat zij betaalden voor die schulden ook weer terugverdienen. Molenaar: „Dat gaat maar al te vaak over de rug van de schuldenaren. Wij vinden het pervers dat dit soort bedrijven verdienen aan het leed van anderen. Dat moet je als maatschappij gewoon niet willen.”

Reacties