Leerlingen van deze school moeten smartphone inruilen voor oude Nokia

Leerlingen van de Britse kostschool Eton moeten volgend schooljaar hun smartphone inleveren. Ze mogen alleen nog maar de ‘old skool’ Nokia gebruiken.

De regel wordt ingevoerd omdat het een positief effect zou hebben op de mentale gezondheid van jongeren. De nieuwe leerlingen, die rond de 13 jaar oud zijn, krijgen een oude telefoon. De ‘Nokia-baksteen’ zoals de Britse pers het noemt.

De kostschool, die voluit King’s College of Our Lady of Eton besides Wyndsor heet, is erg bekend in het Verenigd Koninkrijk. Ouders moeten vermogend zijn om hun kind erheen te sturen. Ze moeten namelijk bijna 50.000 pond per jaar betalen.

Oud-leerlingen zijn prinsen en premiers

De school heeft aardig wat bekende alumni. Prins William en Harry hingen er rond op het schoolplein. En ex-premiers Boris Johnson en David Cameron zaten er in de schoolbanken. Maar toen zij daar les kregen, bestonden de smartphones natuurlijk nog niet.

„Eton evalueert regelmatig het beleid ten aanzien van mobiele telefoons en andere apparaten. Dit om een ​​evenwicht te vinden tussen de voordelen en uitdagingen die technologie met zich meebrengt voor scholen”, legt een woordvoerder van de school uit aan onze Britse naamgenoot Metro.

Andere bekende Britse scholen hebben ook al soortgelijke regels ingevoerd. Dat komt omdat Labour kritisch is op het gebruik van social media en technologie door kinderen. Een commissie van parlementsleden is van mening dat de nieuwe regering moet overwegen om social media helemaal te verbieden voor mensen die jonger dan 16 jaar zijn.

Oude Nokia, maar ook een tablet

Het is overigens niet zo dat de kinderen op Eton volledig afgesloten worden van technologie. Ze krijgen wel een tablet die ze kunnen gebruiken voor schoolopdrachten. Leerlingen moesten eerder al hun elektronische apparaten ‘s avonds inleveren.

Steeds meer jongeren zijn zich bewust van de negatieve effecten van social media en smartphones. Er blijken opnieuw liefhebbers voor zogenoemde ‘dumbphones’ te zijn. Oftewel de telefoons met alleen basisfuncties zoals bellen, sms’en en een wekker, schreef Metro eerder al.

