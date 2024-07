Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee nadat Valentijn Driessen zeer negatief is over Oranje: ‘Moet je niet lekker dronken worden?’

Het Nederlands elftal staat in de halve finale van het EK. Reden voor feest? Niet voor De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen. In zijn analyse kon er geen goed woord vanaf. Hij windt er geen doekjes om hoe slecht hij de wedstrijd tegen Turkije vond en geeft Oranje weinig kans tegen de Engelsen.

Nederland won met 2-1 van Turkije. Niet alleen in de kroegen en op de pleinen was het zaterdagavond feest na de overwinning, ook in de kleedkamer van het Nederlands elftal ging het flink los.

Valentijn Driessen negatief over Oranje

Toch klinkt er hier en daar ook kritiek op het spel van Oranje, met Driessen voorop. „Als ik ze gisteren zie tegen Turkije-B, dan zakt de moed me in de schoenen”, zegt hij vanuit Wolfsburg. „Dan ga je er gewoon aan tegen die Engelsen en heb je niets te zoeken in de finale. Zeker niet tegen Spanje. Dan vliegen ze links en rechts om je oren. Dus nee: ik ben niet meer zo positief.”

Van der Gijp wijst hem op het slechte spel van Engeland. „Die hebben wel meer kwaliteit dan Nederland rondlopen. Als je in de slotfase zit, hoe moeizaam je die 2-1 over de streep trekt. Hoe moeizaam je aan die doelpunten komt. Het valt me zwaar tegen. Tegen de nummer 45 van de wereld”, zegt Driessen.

Halfdronken supporters

„We staan in de halve finale, Valentijn. Jij doet alsof we er al uit liggen in de eerste ronde. Je kunt toch wel iets van het gevoel verwoorden”, protesteert Genee. „Nee”, antwoordt Driessen stellig. „Je vraagt om mijn gevoel en mijn gevoel is zo. Ik zie de supporters om me heen en die zijn allemaal halfdronken, die roepen de grootst mogelijk onzin. Die gaan met de honderdduizend naar Dortmund. De wedstrijd zien ze daar niet, dus wat ga je daar in godsnaam doen? Maar ik gun ze al hun pleziertjes, maar ze moeten mij er niet mee lastigvallen. Dat doen ze wel.”

In de studio wordt er keihard gelachen. Van der Gijp blijft erbij dat de Engelsen ook niet bepaald de sterren van de hemel spelen. „We zijn het er toch allemaal over mee eens dat Engeland de slechtste 70 minuten ooit op een EK speelde.” Tafelgast Wierd Duk: „Het stond gewoon stil op een gegeven moment. Echt stil.”

Hier kijk je het fragment met Valentijn Driessen terug:

‘Neem een rondje of vijf’

„Moet je niet een keer lekker dronken worden, Valentijn? Gewoon een beetje een leuke avond, gezellig aan de bar”, stelt Genee voor. Driessen: „Dat is misschien een goed idee. Misschien gaat het dan een stuk beter met me.” Genee: „Je werkt niet voor de Volkskrant, je werkt voor De Telegraaf, hè.” Derksen: „Na deze toespraak zit heel Nederland aan de pillen vanavond.”

Van der Gijp nog maar een keer; „Die Engelsen zijn echt niet blind. Zij hebben meer angst voor ons dan wij voor hen hebben. Daar ben ik echt van overtuigd.” Genee tegen Driessen: „Wij gaan ons zonnetje in huis bedanken. Neem rondje of vijf op mijn kosten.” Derksen: „Nu weer van links en rechts, hè?”

