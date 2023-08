Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De prijs van een biertje en een frietje tijdens de GP Zandvoort 2023

Bij een gegarandeerde overwinning van Max Verstappen horen uiteraard ook de nodige versnaperingen. Maar hoeveel kost het eten en het drinken? Dit is de prijs van een biertje en een frietje tijdens de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort komend weekend.

Helaas kan Max Verstappen nog geen wereldkampioen worden onder de Nederlandse zon (of eerder gietende regen). Maar dat betekent niet dat zijn fans geen feestje kunnen bouwen. In tegenstelling tot vele andere Grand Prix op de Formule 1-kalender, zijn de prijzen voor het eten en het drinken in Zandvoort relatief schappelijk. En nu het salaris van Max Verstappen is onthuld, verwachten we na zijn overwinning minimaal één rondje voor alle aanwezigen.

Zoveel kost eten en drinken op Formule 1 GP Zandvoort 2023

Om deze informatie te achterhalen alvorens het Nederlandse F1-festijn dit weekend uit de startblokken schiet, namen onze collega’s van Manners alvast contact op met de organisatie van de Dutch Grand Prix Zandvoort.

Prijs van een biertje

Gelukkig kregen ze meteen de hele drankkaart voor de kiezen. Sponsor Heineken levert alle biertjes.

Drank Prijs Heineken € 3,95 Heineken 0,5L € 7,10 Heineken 0,0 € 3,85 Amstel Radler 2.0 € 3,95 Sourcy Mineraalwater € 5,65 Pepsi (MAX) € 3,95 Lipton Ice Tea € 3,95 7Up Free € 3,95 Sisi Sinas € 3,95 Red Bull € 5,65 KETEL 1 Hard Lemonade € 7,65 Witte Wijn € 5,65 Captain Morgan & Cola € 9,95 Bobby’s Gin & Tonic € 9,95 Bobby’s Gin & Pink Lemonade € 9,95 Zonnebrand € 4,95

En eens onze dorst gelest is, stillen we als volleerde Max Verstappen onze honger. Maar dan niet met overwinningen.

Prijs van een frietje

Hieronder zie je de prijzen van alle beschikbare snacks komend weekend op de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort.

Snack Prijs Friet € 5,70 (Vegetarische) Burger € 10 Tosti Kaas € 6,50 Tosti Ham / Kaas € 7 Tosti Kip € 7,95 Pizza Margherita € 16 Halve Pizza Margherita € 10 Pizza Salami € 16,50 Halve Pizza Salami € 11,50 Poffertjes (10 st.) € 7 Poffertjes (15 st.) € 9,95 Loempia’s (6 st.) € 7,75 Gyoza Vega / Kip € 8 Kroket (Vega / Rund) € 4 Frikandel € 4 Broodje Kroket € 6 Broodje Döner € 9,95 Kapsalon € 12,50

Prijs van een ijsje

Alvorens we weer plaatsnemen op de tribune van de F1 GP Zandvoort, halen we snel nog een ijsje.

IJsje Prijs Raket € 2,95 Calippo € 3,75 Cornetto € 4,25 Magnum € 4,95

Prijs van een koffie

En om onze rijkelijke maaltijd door te spoelen, bestellen we een koffie waarmee we Max Verstappen net op tijd als eerste over de finish zien gaan.

Koffie Prijs Koffie € 3,75 Espresso € 3,75 Dubbele Espresso € 4,75 Cappuccino € 4 Latte Macchiato € 4,75 Flat White € 4,75 IJskoffie € 6

Let wel, de prijzen op de camping van de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort zijn iets lager. Hierboven zie je alleen wat er voor het eten en het drinken wordt betaald op het circuit zelf.