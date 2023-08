Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel wisselvalligheid, rijdt Max Verstappen tijdens de Formule 1 Zandvoort in de regen?

Een poncho inpakken lijkt dit weekend geen overbodige luxe als je de Formule 1 bezoekt om Max Verstappen te zien schitteren. Als we naar het weer kijken, geldt voor morgen en zondag: er is vooral sprake van wisselvalligheid.

Zowel buien als zon, is de verwachting voor het weer het komend weekend. Tja, da’s even lastig als je eropuit gaat, bijvoorbeeld naar de Grand Prix Formule 1 op het circuit in Zandvoort. Zo’n 300.000 mensen doen dat vanaf vandaag, zo ook Amber Brantsen. De Formule 1-presentatrice van streamingdienst Viaplay moest eerder deze week haar complete garderobe voor de uitzendingen uitkiezen en vertelde in een interview aan Metro: „Best moeilijk, want het is nog onduidelijk wat voor weer het wordt.”

Regen op komst, maar ook de zon laat zich zien

We zijn overgeschakeld naar een wisselvalliger en koeler weertype, na de heerlijke dagen van afgelopen tijd. Komend weekend krijgen we dan ook geregeld met buien te maken, maar de zon krijgen we ook te zien. Weerdienst Weeronline verwacht dat het zaterdag en zondag met 19 tot 22 graden een fractie minder warm wordt dan de afgelopen tijd.

Vandaag komen verspreid over het land al buien voor. De regen kan gepaard gaan met onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid is het nog vrij broeierig.

Licht wisselvallig zomerweer

Morgen gaat de dag op veel plaatsen vrij zonnig van start, maar in de ochtend krijgen de kustprovincies met buien te maken. In de middag komen op meerdere plaatsen buien voor, mogelijk met onweer.

Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en bij een zwakke tot matige wind wordt het 19 tot 22 graden. Met deze maxima is het iets koeler dan voorgaande dagen. De temperaturen zijn echter heel gebruikelijk voor eind augustus.

Nat pak tijdens Formule 1 in Zandvoort

En dan de zondag, de grote dag voor Max Verstappen. Gaat hij voor de derde keer op rijd de Formule 1-race voor eigen publiek op het circuit in Zandvoort winnen? Het zal in ieder geval racen voor een uitzinnig Formule 1-publiek, want het weer ons ook brengt. De poncho kan waarschijnlijk uit de tas, want ook zondag brengt een westelijke stroming geregeld buien vanaf de Noordzee naar ons land. En dat Formule 1-circuit ligt dus aan de rand van die zee. De kans is dan ook groot dat zo’n bui tijdens de Formule 1-race het circuit van Zandvoort weet te bereiken. Momenteel is de kans op buien in Zandvoort zo’n 75 procent.

Tussen de buien door is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige momenten. En anders moet Max Verstappen maar voor die zonnige momenten zorgen en voor feest zorgen zoals hij dat in 2021 en vorig jaar al deed. De westenwind is veelal matig, maar vooral in het noordwestelijk kustgebied kan het wat steviger waaien. De maximumtemperatuur ligt wederom tussen 19 en 22 graden met de hoogste waarden in het zuiden en langs de oostgrens.

