Fok De Vakkenvuller: weg met het flut-bijbaantje, deze jongeren gaan voor het grote geld

Vakkenvullen? Ja, doei! Fok De Vakkenvuller… In een nieuwe serie met deze titel zien we jongeren die wel iets anders aan hun hoofd hebben dan spiegelen in supermarkt en het recht zetten van halve liters volle melk. Goed geld verdienen, daar gaat het sommige jongeren om. Het liefst bakken met geld.

De nieuwe webserie is van PowNed. ‘Iedereen vindt er wat van’ is het credo van deze omroep, dus Metro ook. Daarom hebben we de eerste aflevering van Fok De Vakkenvuller, die deze week verscheen, aandachtig beken voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Niks Fok De Vakkenvuller, hulde

Om misverstanden te voorkomen: ondergetekende heeft niets tegen vakkenvullers. Juist niet, ik ben blij dat ze er zijn. Zelf haalde ik miljoenen tulpenbollen uit de vaak natte Noord-Hollandse modder. Ik háát tulpen nu hartgrondig, maar toegegeven: het verdiende wat beter dan een bijbaantje in de supermarkt. Het grote geld pakte ik met de bloemetjes echter bij lange na niet.

In Fok De Vakkenvuller zijn ‘zes professionals van de toekomst’ dat wel van plan. Powned noemt deze jeugd zelfs ‘visionairs’ (wat overdreven) en hun verhalen ‘bijna onwerkelijk en jaloersmakend’. De zes verdienen soms meer op één dag, dan hun ouders in een hele maand. Kortom, we hebben hier te maken met ondernemersgeesten eerste klas, maar bij wijze van spreken nog nauwelijks droog achter de oren. We pikken er twee verhaallijnen uit.



‘Football lifestyle managers’

In de eerste aflevering van Fok De Vakkenvuller zie je onder meer het jonge trio Emmanuel (27), Ward (26) en Mitchell (23), beter bekend als Amslux uit Amsterdam. De drie zijn zelfbenoemd ‘football lifestyle managers’. Via Instagram faciliteren zij de luxewensen van profvoetballers. Van het shoppen van een nieuw uitgebracht horloge tot het selecteren van luxueuze villa’s op Mykonos en Ibiza.

Deze ‘lifestyle-fixers’ hebben het goed voor elkaar. Laten we zeggen dat ze vaker – voor werk! – op een costa zitten dan jij en ik bij elkaar. We zien ze spullen inslaan voor oud-Feyenoorder Luis Sinisterra en het persoonlijk langs brengen. Sinisterra staat namelijk op het punt om af te reizen naar Marbella, dus post is geen optie. „Hij moet wel shinen in ‘Marbs’. Part of the service.” Hun kantoor? Een telefoon en een laptop. Het geheim: positief en aardig zijn. Okay, écht een goeie tip.



Sarissa in Fok De Vakkenvuller

Sarissa is ook in Fok De Vakkenvuller te zien, volgens Powned ‘een online sensatie’. De Apeldoornse verdient haar geld door adult content aan te op verschillende online platformen, zoals OnlyFans, Fansly en Friends 2 Follow. Daarnaast is ze actief op webcamsite Chaturbate. Sarissa was ooit kapster, tot corona roet in het haar gooide. Sinds januari vorig jaar toont zij zich nu aan online klanten, van wie ze soms de naam van hun hond kent. Haar vindt deze dame niet bijzonder: „In de reclame van Hunkemöller zie je toch ook meiden in lingerie?” Gemiddeld harkt Sarissa nu 25.000 euro per maand binnen.

Haar streefbedrag uiteindelijk? „Iets met miljoenen.” Nee, in Fok De Vakkenvuller klinkt het eerlijk: Sarissa vindt dat zij niet heel hard hoeft te werken. „Maar veel tijd kost het wel.”

📺 Blik op de Buis Blik op de Buis is Metro‘s tv-rubriek. Erik Jonk bespreekt en beoordeelt daarin nieuwe of opvallende programma’s. Dat kunnen titels van zowel de reguliere omroepen als van de streamingdiensten zijn.

Is Fok De Vakkenvuller geslaagd? De serie is zeker bezienswaardig, maar de afleveringen erg kort (je moet bovendien van flitsende en snel schakelende beelden houden). Dit soort verhalen doen het altijd wel goed, realistisch zal het voor de meeste kijkers echter niet zijn. Maar ach, wat is er ook mis met tulpenbollen en vakken vullen?

Aantal blikken uit 5: 3

Van Fok De Vakkenvuller verschijnen de komende vijf maandagen nieuwe afleveringen (16.00 uur op NPO 3 YouTube en NPO3.nl).

