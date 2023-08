Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gescheurde modder kan hét bewijs zijn voor buitenaards leven op Mars

Wetenschappers hebben een nieuwe vondst gedaan in de zoektocht naar buitenaards leven. Ze ontdekten namelijk scheuren in oude modder op Mars. Dit kan hét bewijs zijn dat er ooit Marsmannetjes op de rode planeet hebben rondgelopen.

Marsrover Curiosity deed recent de bijzondere ontdekking. Hoewel al langer bekend was dat er ooit water op Mars te vinden was, kan deze ontdekking ons helpen in de zoektocht naar buitenaards leven.

Sporen van modder op Mars

De rover vond scheuren in oude modder terwijl hij Mount Sharp beklom. Deze berg is vijf kilometer hoog en bestaat uit sedimentlagen. In de Gale-krater, waar Mount Sharp zich bevindt, was ooit water aanwezig. Daarom is het niet gek dat hier sporen van modder te vinden zijn.

Eerder ontdekte Curiosity al t-vormige scheuren in modder lager op Mount Sharp. Deze scheuren ontstaan wanneer modder opdroogt en krimpt. De t-vormige scheuren bewijzen dat de modder op die plek minstens één keer is opgedroogd.

Het onderzoek van Curiosity richt zich nu op de hexagonale (zeshoekige) scheuren in oude modder. Dit geeft meer inzicht in de geschiedenis van water en modder op Mars.

Zeshoekige vorm

Maar nu zijn er dus hexagonale, zeshoekige, scheuren in het Marsmodder gevonden. En dat is best wel bijzonder. Dat komt doordat deze modderige afzettingen niet alleen maar één keer zijn opgedroogd, maar meerdere keren nat en droog zijn geweest.

Als opgedroogde modder weer nat wordt, worden de t-vormige scheuren zachter en veranderen ze in een Y-vorm. Op die manier krijgt een groep van scheuren uiteindelijk een zeshoekige vorm.

De natte en droge periodes op Mars zijn cruciaal voor het ontstaan van buitenaards leven. Om buitenaards leven te creëren zijn er verschillende chemische reacties nodig, die alleen kunnen plaatsvinden als de benodigde stoffen aanwezig zijn. En onderzoekers denken dat natte en droge omstandigheden helpen bij de aanwezigheid en interactie van deze stoffen.

Grote kans op buitenaards leven

Met de nieuwe ontdekking van Curiosity laten wetenschappers nu voor het eerst zien dat Mars vroeger ook zulke wisselende omstandigheden had. Dit is het eerste tastbare bewijs dat het oude Martiaanse klimaat vergelijkbaar was met dat wat we op aarde kennen. Het lijkt daarmee mogelijk dat er jaren geleden levende wezens konden overleven op Mars.

Deze vondst kan ons niet alleen helpen te begrijpen hoe buitenaards leven op Mars eruit zou kunnen zien. Wetenschappers leren ook meer over hoe leven op andere planeten, zoals de aarde, kan zijn ontstaan. Op aarde is het namelijk moeilijk om bewijs te vinden van het ontstaan van leven, omdat de aardkorst constant verandert. Maar op Mars zijn er nog sporen te vinden van deze processen.