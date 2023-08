Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers emotioneel over vertrek van publieksfavoriet: ‘Een prachtkerel’

Olof, logee van B&B-eigenaresse Marian in Portugal, veroverde met zijn optimistische instelling de harten van B&B Vol Liefde-kijkers. Toen hij gisteravond op de valreep zijn vertrek aankondigde, regende het dan ook verdrietige reacties.

De bescheiden Olof ontfermde zich over de klusjes in de B&B om Marian het hof te maken, maar het mocht allemaal niet baten.

Olof gaat naar huis in B&B Vol Liefde

Tussen Olof en Marian is inmiddels uitgesproken dat meer dan vriendschap er niet in zit. Daarom besluit de oud-zeeman de eer aan zichzelf te houden. „Je komt hier voor de liefde natuurlijk.”

Als ze aan tafel zitten, merkt Marjan op dat het stil is geworden. „We zijn nog maar met zijn drietjes.” Dit lijkt Olof een mooi moment om zijn vertrek aan te kondigen. „Ik heb ook een besluit genomen. Om vandaag te vertrekken.” Marian reageert verbaasd. „Nee, waarom dat dan?” Olof: „Het loopt aan zijn eind. Ik denk dat het beter is dat ik ook ga. Jullie blijven gezellig met zijn tweeën over. Kunnen jullie nog een paar leuke dingen doen. Jullie matchen best wel goed vind ik.”

„Ooh, Olof. Wat een besluit”, zegt Marian. „Ik schrik er wel een beetje van zeg.” Concurrent Ed vindt het ook jammer. „We hebben een geweldige tijd gehad. We zaten altijd ’s ochtends bij te kletsen.” Tegen de camera’s vertelt ze stiekem toch wel blij te zijn dat hij het besluit nam. „Want dan hoef ik het niet te zeggen. Ik had het ook tegen hem willen zeggen en dat had ik wel heel moeilijk gevonden.”

‘Heb het er moeilijk mee’

Olof legt zijn keuze verder aan de kijker uit. „Ik merkte dat Marian heel gereserveerd was. Heel afstandelijk. Dan kom je tot een bepaalde conclusie voor jezelf. Een liefdesrelatie zat er niet in, maar we hadden wel een vriendschapsrelatie. Ik kijk altijd terug op de goede dingen en dan kijk ik vooruit. Ik wens Marian het allerbeste van de wereld toe. Maar of die match met Ed er is… Moeilijk te zeggen. De toekomst zal het uitwijzen.”

De twee nemen afscheid met een paar kussen op de wang. „Ik ga je missen, man”, vertrouwt Marian hem toe. „Dat meen ik serieus.” Ook Ed krijgt een dikke knuffel van Olof. „We houden contact. Allemaal”, belooft Olof. „Ik heb het er wel moeilijk mee”, bekent Marian. „Ik ga er op een goede manier aan terugdenken”, zegt Olof nog voordat hij in zijn auto stapt.

„Het klikte niet”, zegt Marian tegen de kijker. „Dat wist hij zelf ook. Maar desondanks was het heel moeilijk toen hij wegging. Hij had het er ook heel moeilijk mee. Hij wilde zo snel mogelijk in de auto en wegwezen.”

Kijkers geraakt door vertrek Olof

Het afscheid van Olof maakt veel los bij kijkers. „Een van de weinige positieve deelnemers”, reageert een kijker. „De man die ons liet lachen Wat een fijne vent ben jij. Ik durf te stellen dat de dames in de rij voor je staan. Bedankt voor die prachtige en grappige momenten.” Een ander: „Wat een prachtkerel die Olof! Super hoe hij in het leven staat. Kunnen velen een voorbeeld aan nemen!”



Gatver ik mis olof nu al #benbvolliefde — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) August 24, 2023



Olof is echt een prachtkerel. Die kan echt trots zijn op hoe hij zich de afgelopen weken heeft laten zien. #benbvolliefde — Erik Burgers (de enige echte) 🐟 (@Erik_Burgers) August 24, 2023



Oh, lieve lieve Olof… Je bent in veel Nederlandse harten geslopen♥️ Jij laat zien dat er nog lieve mensen bestaan. Het ga je goed kerel! Voor mij was je de beste van allemaal. #benbvolliefde pic.twitter.com/nOmMwXeGFh — Karin (@Karin3058) August 25, 2023



Blijf jezelf Olof, want: Daar is helemaal niets mis mee! ❤️🙌#benbvolliefde pic.twitter.com/B1JxQKrJdg — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) August 22, 2023

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL en Videoland.

