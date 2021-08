Programma Olympische Spelen vrijdag 6 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Wordt vrijdag 6 augustus voor Nederland een gouden dag op de Olympische Spelen van Tokio? Er zijn namelijk heel wat kansen op een gouden medaille. Grote kansen zelfs.

In twee disciplines van het baanwielrennen komen vandaag vier Nederlanders uit die allemaal tot de absolute wereldtop behoren. Of zelfs de allerbeste zijn. Voor de estafetteloopsters 4×100 meter met Dafne Schippers in de gelederen, lijkt goud in de finale iets te hoog gegrepen. Maar wat te denken van de dameshockey-finale Nederland – Argentinië? En Sifan Hassan in de finale van de 1500 meter? Dan hebben we het weer over torenhoge favorieten.



Met de tot nu toe behaalde 26 medailles heeft Nederland het record van de Olympische Spelen in Sydney (2000) verbeterd. In Australië won TeamNL 25 medailles. In de post hierboven moesten de atletes Anouk Vetter en Emma Oosterwegel het zilver en brons bij hun zevenkamp nog binnenslepen (wat dus lukte). Nederland is vandaag en morgen ook nog eens verzekerd van nóg twee keer eremetaal: de hockeydames spelen om goud of zilver en boksster Nouchka Fontijn heeft bij verlies brons te pakken. Wint zij, dan bokst de Rotterdamse nog de finale. Vorige week behaalde Nederland al een eerste record: de meeste medailles op één dag (8).

Metro zet zoals elke dag de Nederlandse sporters en hun starttijden op de Olympische Spelen in Tokio op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 6 augustus

00.30 uur: golf (dames)

Anne van Dam, individueel, dag 3.

Feitje: Van Dam heeft zich donderdag op de tweede dag van het olympisch golftoernooi niet kunnen verbeteren. Ze had maar liefst 78 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Nederlands beste golfster zakte naar een 59e en voorlaatste positie van het algemeen klassement.



07.00 uur: boksen (dames)

Nouchka Fontijn – Lauren Price (Wales), halve finale klasse tot 75 kilogram.

Feitje: Kan Fontijn de zilveren medaille die zij in 2016 in Rio veroverde nog verbeteren? Met de halve finale is de Rotterdamse al zeker van het brons (beide verliezend halve finalisten krijgen deze medaille). Lauren Price is een bijzondere. Zij was ook voetbalster voor Cardiff City en zelfs tweevoudig international voor haar land.



Hoe laat beginnen de baalwielrenners in Tokio?

8.30 uur: baanwielrennen (dames)

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen, kwalificatie sprint. De laatste 64 racen zij om 9.16 uur, de laatste 32 als die worden bereikt om 11.06 uur.

Feitje: Van Riessen kan niet meer van start. Zij maakte een zware vol op het onderdeel keirin en belandde daardoor donderdag in het ziekenhuis. De ongelukkige renster kwam er slecht vanaf met gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een gekneusde long. Maar Shanne Braspennincx dan! In datzelfde keirin-toernooi veroverde zij op schitterende wijze een gouden medaille. Zij gaat met een heerlijk gevoel de sprintraces in.



9.10 uur: baanwielrennen (heren)

Jeffrey Hoogland en Harry Lavreysen, halve finale sprint. De eventuele finale wordt om 11.00 uur verreden.

Feitje: Hoogland had een prachtige donderdag. Hij ging als een speer naar de halve finale. Hij zag vervolgens zijn vriendin Shanne Braspennincx olympisch kampioen worden, terwijl hij zelf al een gouden medaille bij de teamsprint in z’n koffer had zitten. Zijn grootste concurrent op de Olympische Spelen in Tokio? Harry Lavreysen… Dat de twee Nederlanders elkaar in de finale treffen is niet ondenkbaar. Totaal niet ondenkbaar zelfs. Jeffrey Hoogland moet dan de Rus Denis Dmitrijev verslaan. Lavreysen neemt het op tegen Jack Carlin (Groot-Brittannië).



10.15 uur: baanwielrennen (dames)

Amie Pieters en Kirsten Wild, madison, finale.

Feitje: Madison is een koppelkoers voor vrouwen. Die is in Tokio voor het eerst op de Olympische Spelen te zien. En laten Pieters en Wild daar nou net zéér goed in zijn. Op de laatste twee WK’s, in Pruszkow (Polen) en Berlijn, werden de twee toppers wereldkampioen.



De paarden springen en Oranjedames gaan voor hockeygoud

12.00 uur: paardensport (springen)

Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Marc Houtzager (Dante) en Willem Greve (Zypria S), kwalificatie teamwedstrijd springruiters.

Feitje: De mannen gaan ongetwijfeld met een goed gevoel van start. Maikel van der Vleuten won woensdag namelijk de bronzen medaille in de individuele springwedstrijd. „We weten allemaal hoe lang de weg is geweest hier naartoe”, klonk de Brabander na zijn prachtige race geëmotioneerd.



12.00 uur: hockey (dames)

Nederland – Argentinië, finale.

Feitje: Goud of zilver dus! Al telt voor de Oranje-dames, die dit jaar al Europees kampioen werden, alleen de eerste plaats. Vijf jaar geleden verloren de hockeysters in de finale van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro na shoot-outs van Groot-Brittannië. Die ploeg werd in een mooie revanche in de halve finale met 5-1 verslagen. Het is al de vijfde keer op een rij dat Nederland, ook regerend wereldkampioen, de finale bereikt op de Spelen. In 1996 en 2000 werd Nederland derde, sindsdien werd telkens de finale gehaald.



Hoe laat start Sifan Hassan in haar tweede finale op de Olympische Spelen?

13.25 uur: estafette (heren)

Nederland in de eerste ronde 4×400 meter.

Feitje: Uit de volgende atleten kan een team van vier worden samengesteld: Terrence Agard, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Tony van Diepen en Nout Wardenburg.



14.50 uur: atletiek (dames)

Sifan Hassan, finale 1500 meter.

Feitje: Na de hockeysters hét klapstuk van de dag voor Nederland op de Olympische Spelen van Tokio? Sifans gouden medaille op de 5000 meter was magistraal, maar ze heeft honger naar meer. Ook haar halve finale op de 1500 meter was indrukwekkend. Hassan zegevierde in haar heat in een tijd van 4.00,23. Een plek bij de eerste vijf volstond voor een rechtstreekse doorgang naar de strijd om de medailles.



15.30 uur: estafette (dames)

Finale 4×100 meter.

Feitje: Het kwartet Nadine Visser, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney kwam donderdag in de halve finale in actie. Mogelijk lopen dezelfde vier atletes de finale. Het ging overigens maar nipt. Schippers vertrok net iets te snel, waardoor Visser haar het estafettestokje niet goed kon overhandigen. „Gelukkig zat er een engeltje op mijn schouder”, zei Dafne Schippers over de bijna mislukte wissel.



Zijn er 6 augustus kansen op medailles in Tokio?

Zoals gemeld, nou en of. Vijf keer vandaag: twee maal bij het baanwielrennen (heren spring en koppelkoers dames), hockey (dames), 1500 meter (Sifan Hassan) en de 4×100 meter estafette (dames).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.