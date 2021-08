Zin om rustig te lopen? 10 ‘geheime’ wandelroutes in Nederland

Tijdens het afgelopen corona-jaar zijn veel mensen gaan wandelen. Zoveel dat je op zoek moet naar de wat minder bekende wandelroutes in Nederland. Die zijn er gelukkig genoeg.

Wandelen in de natuur kan altijd. Als je het hiken noemt, is het zelfs hip. Smartphone thuis laten, even die connectie met de natuur voelen. Bovendien is het nog goed voor je lichaam ook.

10 ‘Geheime’ wandelroutes in Nederland

Dit zijn tien ‘geheime’ wandelroutes in Nederland. Natuurlijk zijn ze niet écht geheim, maar wel minder bekend.

1. Boswachterspad Kootwijk

Afstand: 18 kilometer | Level: gemiddeld

Zin in een ‘rondje’ Veluwe waar het niet zo druk is? Boswachterij Kootwijk ligt midden op de Veluwe en behoort tot de mooiste plekken in de omgeving. Verdwaal tussen de eikenbossen, de jeneverbesstruiken en de douglassparren als je over de kronkelende paden loopt. Omdat het hier zo rustig is, spot je hier al snel herten, everzwijnen of ander wild.

2. Natuurgebied De Muy en Slufter op Texel

Afstand: 10,5 kilometer | Level: gemiddeld

Even een weekendje uitwaaien? Dan is Texel een heerlijke plek. Er is geen enkele andere wandeling die je kunt vergelijken met natuurgebied De Muy en De Slufter. Je komt hier steile duinen tegen, weilanden en schorren landschappen waar je urenlang kunt dwalen, maar ook veel vogels kunt spotten. De bloemen en planten kunnen hier goed tegen de zoute grond dus je ziet hier ook prachtige lila en paarse kleuren zomers. Trek een lekker windjack aan en gaan. Check hier meer unieke wandelroutes op Texel.

3. Rondje Naardermeer

Afstand: 17,1 kilometer | Level: gemiddeld

Als je op zoek bent naar natuur en rust, kijk dan niet verder dan de rustgevende oase van het Naardermeer. Een polderlandschap gecombineerd met meertjes, riet, weilanden en moerasbos. Er zijn uitzichtpunten en een observatiehut, waar je otters en de purperreiger kunt spotten op de route. Als je nog energie over hebt na de 17 kilometer kun je het Naarder Slot bezoeken.

Wandelroutes in duinen, bossen en valleien

4. Kampina en Oisterwijkse Vennen

Afstand: 15,4 kilometer | Level: gemakkelijk

Een sprookjesachtig landschap en vele geheime ontdekkingen. Geniet van het prachtige duinlandschap afgewisseld door bossen, grasvelden en valleien die het landschap doorsnijden. Dit gebied heeft verschillende uitzichtpunten en biedt de mogelijkheid om zeldzame planten- en diersoorten te zien. Dit pad is geweldig voor het hele gezin en je kunt er ook goed fietsen.

5. Rondje Wylerbergmeer

Afstand: 11,9 kilometer | Level: gemiddeld

Dit is een prachtige natuurwandeling met af en toe een behoorlijke klim. Iedere heuvel brengt je weer naar een nieuw verrassend uitzichtpunt. De route loopt langs het Afrika Museum, over de Duivelsberg en rondom het Wylerbergmeer. Er is een grote kans om op deze route verschillende dieren en vogels te spotten, stop je verrekijker dus maar in je rugzak.

6. Rondwandeling Maasduinen

Afstand: 16,4 kilometer | Level: gemakkelijk

Op deze uitgebreide wandeling leer je het Nationaal Park Maasduinen tot in de puntjes kennen. Trek wel goede schoenen aan, waarmee je ook door de zandwegen komt. Geniet van een rustige wandeling rond het Reindersmeer en ontdek de verschillende soorten vogels, zoals de ijsvogel die hier actief is. De wandeling loopt over een halfverharde weg, een loopbrug, gaat door rivierduinen, heidevelden en gemengde bossen. Check hier meer wandelroutes in dit gebied.

7. Erfgooiersbos rondwandeling

Afstand: 7,7 kilometer| Level: gemakkelijk

Lang, lang geleden was het Erfgooiersbos slechts een heidegebied en halverwege de jaren ’40 werd het dennenbos aangeplant en bloeide het uit tot het bos dat je vandaag de dag ziet. Je maakt hier een heerlijk rustige wandeling tussen de loofbomen en verliest jezelf in de natuur.

Spierpijn? Wandelen in de heuvels…

8. Gerendal rondwandeling

Afstand: 13,2 kilometer | Level: gemiddeld

Iets meer spierpijn kan je verwachten na de wandeling door het heuvelachtige Limburgse landschap, je stijgt en daalt hier iets meer. Je komt een gevarieerd landschap tegen met kapellen en zelfs culinaire lekkernijen langs de weg. Langs de weg ontdek je naast salamanders en dassen in ieder geval een hoop meer, dus pak je wandelschoenen en nieuwsgierigheid alvast in.

9. Lingeroute

Afstand: 16,6 kilometer | Level: gemakkelijk

Deze wandelroute leidt je langs de prachtige Linge, de langste rivier van Nederland. Je zult merken dat het een perfecte manier is om een middag door te brengen. Het voert je over meanderende paden, dijken en rijkgevulde boomgaarden, die zich afwisselen met historische dorpen. Je kunt een leuke stop maken bij de ‘fruittuin van Nederland’ om je eigen fruit te plukken voor onderweg.

10. Mastbos Breda

Afstand: 10 kilometer | Level: gemakkelijk

Het bos staat bekend om zijn rijkdom aan flora, fauna en de geschiedenis. Deze wandeling zal je dan ook niet teleurstellen. Het is alsof je even terug in de tijd gaat en door een eeuwenoud bos met beukenlanen en loof- en naaldbossen loopt. In dit 500 jaar oude bos ten zuiden van Breda kom je herten, vossen en uilen tegen.

Deze top 10 ‘geheime’ wandelroutes in Nederland’ is samengesteld door Holidu en AllTrails. Alltrails heeft de grootste collectie aan wandelroutes die door gebruikers aangevuld worden.

Ga liever wandelen in het buitenland? Tip: hier vind je zeven mooie wandelroutes in Duitsland drie meerdaagse hikes in Wales.