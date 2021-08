Goud (6)! Historische medaille baanwielrenners was beloofd aan overleden moeder

De Nederlandse baanwielrenners hebben Nederland op de Olympische Spelen in Tokio de zesde gouden medaille bezorgd. Het winnen van de teamsprint is historisch te noemen.

De baanwielrenners waren in de finale sneller dan regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië: 41,369 om 44,589. Het betekende het eerste goud bij het baanwielrennen voor Nederland sinds… 1936! Bij de heren dan. Het was Arie van Vliet die in Berlijn als snelste de 1 kilometer sprintte.

Baanwielrenners voor moeder op de Olympische Spelen

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden voor Nederland de finale. De baanwielrenners hebben ook Matthijs Büchli in de ploeg. Büchli reed de kwalificatie en had zo ook zijn bijdrage aan de gouden medaille.

De ‘missie Olympische Spelen’ begon twee jaar geleden met treurig nieuws en heeft nu toch een mooi einde. Het was in juni 2019 dat Roy van den Berg wist dat zijn zieke moeder niet meer beter zou worden. Zij was de steun en toeverlaat van de toen 32-jarige baanwielrenner. Alles zette zij in het teken van zijn carrière als topsporter. Van den Berg beloofde haar: „Mam, voor jou word ik Olympische kampioen.” In januari van dit jaar wist de baanwielrenner dat hij in de Nederlandse sprintploeg werd opgenomen. En dat hij zijn droom op de Olympische Spelen van Tokio voor zijn moeder kon waarmaken.



Gouden baanwielrenners Tokio waren al wereldkampioen

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kwamen vanmorgen in de sprintfinale veel eerder over de finish dan de Britten Ryan Owens, Jack Carlin en Jason Kenny. Met de gouden medaille op de Olympische Spelen gaven zij een prachtig vervolg aan de wereldtitel van februari 2020. Met wederom Matthijs Büchli als vierde man reden de krachtpaters van de teamsprint in Berlijn naar een wereldrecord. De tegenstander was Groot-Brittannië, net als vandaag. De Britten pakten in 2008, 2012 en 2016 olympisch goud op de teamsprint.



Eerste reactie na goud Olympische Spelen: ‘Het is echt bizar’

„Dit moet even bezinken”, jubelde Roy van den Berg vlak na de finale in Tokio. De man die dus voor zijn overleden moeder alles had gegeven: „Het is echt bizar wat we hier hebben laten zien. Door corona hebben we zo lang alleen maar voor onszelf kunnen trainen. Maar wat we hier nu weer als team presteren. Ik ben zo trots op iedereen.”

TeamNL heeft op de Olympische Spelen in Tokio nu 20 medailles gewonnen. Dat zijn al meer medailles dan het totaal van Rio in 2016 (19). Gisteren was er al goud dat minstens zo historisch was als de prestatie van de baanwielrenners vandaag. Sifan Hassan liep op de 5000 meter naar het eerste goud van Nederland op een atletieknummer sinds 1992. Een vraag van een AD-journalist na afloop kon rekenen op de nodige kritiek. Dat lees je hier.