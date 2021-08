In deze provincies masturberen mensen het meest

Tijdens de eerste golf schreef Metro al dat er weinig cockdown in lockdown was en die trend lijkt door te zetten. Nog steeds is er sprake van een heuse masturbatiepiek. Een rondvraag onder de volgers van EasyToys bevestigt dat: de overgrote meerderheid van de ruim 1000 respondenten geeft aan nog altijd een actief solo-seksleven te hebben. Vrijwel alle respondenten zeggen weleens te masturberen, het merendeel van hen doet dit één tot vijf keer per week. Er zijn twee provincies waar de inwoners echter het meest de hand aan zichzelf slaan.

„Met de masturbatiepiek die we sinds corona merken, is helemaal niks mis. Het is bovendien goed tegen de verveling en eenzaamheid en geeft wat ontlading van de opgebouwde stress. Maar pas op dat het niet doorslaat”, waarschuwt Eveline Stallaart. Zij is seksuoloog en sinds vandaag EasyToys- ambassadeur.

„Veelvuldig masturberen verhoogt je seksdrive. Het is dus wel belangrijk voor mensen in een relatie of met een vaste bedpartner om af en toe bij de partner in te checken over de mate van zelfbevrediging. Als jouw partner dit dagelijks doet, terwijl jij hier om de week zin in hebt, kan het dus zijn dat jullie behoeftes niet meer op één lijn liggen.”

Maar de masturbatiepiek is niet in heel Nederland gelijk. In sommige provincies hebben de inwoners zichzelf net wat vaker lief dan in andere delen van het land. Overijsselse heren spannen met zes keer per week de kroon. Voor de dames springt Flevoland eruit. Het verschil tussen de mannen en de vrouwen is wel opmerkelijk: in Flevoland zeggen de vrouwen gemiddeld twee tot drie keer per week te masturberen.

Dat er regionale verschillen zijn, verbaast Stallaart niet. „Die verschillen kunnen te maken hebben met opvoeding en de mate van voorlichting die iemand heeft gekregen. In mijn praktijk ontvang ik regelmatig mensen van buiten de Randstad die vanwege een meer conservatieve opvoeding nog wat achterlopen in hun seksuele verkenning. Zij hebben bijvoorbeeld meer last van schaamte of moeite met het genieten van intimiteit.” Wel zegt ze dat die mensen niet over één kam te scheren zijn. „Ook in de grote stad zijn er mensen die zich nog geremd voelen in hun seksualiteit.”

Dankzij de samenwerking met EasyToys hoopt de ambassadrice hier verandering in te brengen. „Door te praten over seksspeeltjes wordt het gesprek automatisch luchtig wat voor veel mensen de drempel verlegt om mee te doen. En dat is belangrijk: Want jong geleerd, zorgt voor een gezond en gelukkig seksleven in de toekomst.”