Nooit eerder won Nederland 8 medailles op de Olympische Spelen op 1 dag

De kritiek op TeamNL in Tokio is binnen enkele sporturen verstomd. Nooit eerder won Nederland acht medailles op de Olympische Spelen op één dag. Vandaag gebeurde dat wel.

Historisch is een woord dat vaak, misschien wel te vaak, aan sportprestaties wordt gehangen. Maar deze dag op de Olympische Spelen verdient het woord. Acht medailles, acht! Waarvan nog twee gouden ook.

Oud record Olympische Spelen 93 jaar oud

De Nederlandse olympische ploeg heeft een dagrecord op de Olympische Spelen verbeterd. Judoka Sanne van Dijke bezorgde TeamNL alweer de achtste medaille van deze woensdag. Ze pakte brons in de klasse tot 70 kilogram.

Nederland won op 11 augustus 1928 bij de Olympische Spelen in Amsterdam een recordaantal van zeven medailles. Op die dag pakte Oranje vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons. TeamNL verbeterde dat record nu met tweemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons.

De acht medailles op de Olympische Spelen op een rij

• 1. Roeiers dubbelvier, goud

Abe Wiersma, Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard en Koen Metsemakersbezorgden Oranje na een paar flinke teleurstellingen in de afgelopen dagen dan eindelijk het eerste goud.

• 2. Annemiek van Vleuten, wielrennen, goud

Wielrenster Annemiek van Vleuten won op het Fuji Speedway-circuit met overmacht de tijdrit. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Van Vleuten en de mannelijke roeiers gefeliciteerd met hun gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Het koningspaar noemt de woensdag „een succesvolle dag voor TeamNL”.

Zilver op de Olympische Spelen

• 3. Roeien dubbeltwee, zilver

Zilver was er op de roeibaan voor Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee). „We waren er zo dichtbij”, zei Twellaar na de finale. „Het schoot wel even door me heen omdat we zo’n mooie race hebben neergezet. We hebben het maximale eruit gehaald.”

• 4. Roeien, vrouwen vier-zonder, zilver

Clevering, Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester moest in de finale op de Sea Forest Waterway alleen Australië net voor zich dulden. Coach Josy Verdonkschot raakte bij de Olympische Spelen in Tokio besmet met corona en keek toe vanuit het quarantainehotel.

• 5. Tom Dumoulin, tijdrit, zilver

Ook wielrenner Tom Dumoulin pakte zilver op de tijdrit, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. „Dit is heel speciaal voor mij”, zei hij vlak na zijn race. „Een medaille was het doel voor mij. Ik ben heel trots op dit zilver. Het is voor mij zilver met een gouden randje.” Tom Dumoulin nam in januari een tijdje afscheid van de wielersport. In Tokio gaf hij vanmorgen aan dat hij doorgaat met de wielersport.

Brons op de Olympische Spelen

• 6. Roeien, dubbetwee, brons

Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard pakten brons. „Ik denk dat we als team heel erg veerkrachtig zijn geworden in de laatste twee jaar”, aldus De Jong. „We hebben zo’n duidelijk doel gehad de afgelopen vijf jaar van ons leven en we kennen elkaar zo goed.”

• 7. Anna van der Breggen, tijdrit, brons

Wielrenster Anna van der Breggen eindige op de tijdrit derde, dus achter winnares Annemiek van Vleuten. Onderweg lag ze al derde, maar nadat Anna van der Breggen als laatste renster de olympische tijdrit had volbracht was de gedachte aan een medaille snel verdwenen. „Ik kwam over de streep en niemand zei iets. Dan weet je wel dat je niets gewonnen hebt. Zo voelde het ook.” De stilte werd verbroken. „Iemand zei dat ik brons had en ik dacht: dat is dan toch wel lekker. Ik ben er nog verbaasd over.”

• 8. Sanne van Dijke, judo, brons

Direct nadat Van Dijke de finale om brons had gewonnen, maakte ze met haar handen een hartje voor haar overleden broer. „Als een partij zoveel van je vraagt dan is er toch wel behoorlijk wat ontlading. Mijn broer had dit graag meegemaakt, denk ik. En ik had hem ook graag hier gehad. Ik wil graag dat hij boven trots is, als er boven iets is.”