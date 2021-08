Programma Olympische Spelen donderdag 5 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Nederland heeft nu 23 medailles binnen op de Olympische Spelen van Tokio. Nog drie te gaan. Dan is het all time-record van Sydney (25 stuks in het jaar 2000) verbroken. Eén extra medaille is al zeker. De Oranje-hockeysters spelen in de finale om goud of zilver tegen Argentinië.

En hoe gaat het verder vandaag? Zet Anouk Vetter haar koers naar goud op de zevenkamp voort? En herhaalt Ferry Weertman zijn gouden race van Rio 2016 op de Olympische Spelen van Tokio nog een keer? Metro zet zoals elke olympische dag alle Nederlanders die op donderdag (5 augustus) in actie komen en hun starttijden op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 5 augustus

00.00 uur: open water-zwemmen (heren)

Ferry Weertman, 10 kilometer.

Feitje: Weertman verdedigt in het Odaiba Marine Park in alle vroegte zijn olympische titel. De vriend van Ranomi Kromowidjojo won vijf jaar geleden op schitterende wijze tijdens de Olympische Spelen van Rio. Helemaal onvergetelijk is natuurlijk 2008. Open water-zwemmen was toen een nieuwe sport. Maarten van der Weijden greep, na kanker te hebben overwonnen, het goud. Later zwom hij ook nog eens de Elfstedentocht.



00.30 uur: golf (dames)

Anne van Dam, individueel dag 2.

Feitje: Nooit eerder deed een Nederlandse golfster aan de Olympische Spelen mee. Van Dam (25) is de nummer 123 van de wereld, maar heeft de afgelopen jaren laten zien tot de top van Europa te behoren. Op dag 1 kon zij nog niet voor een verrassing zorgen. Van Dam staat op de 47e plaats.



02.10 uur: zevenkamp (dames)

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, vijfde onderdeel: verspringen.

Feitje: Anouk Vetter is de olympische zevenkamp in Tokio sterk begonnen en ligt voorlopig op koers voor goud. De 28-jarige atlete uit Arnhem gaat na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, aan de leiding in de tussenstand. Die onderdelen waren 100 meter horden (persoonlijk record), hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter.



Hoe laat beginnen de estafettes op de Olympische Spelen?

03.00 uur: estafettelopen (dames)

Nederland in de eerste ronde 4×100 meter sprint.

Feitje: Nederland kan voor de ploeg van vier kiezen uit Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Nadine Visser en Leonie van Vliet. De licht geblesseerde Samuel moest zich eerder deze week afmelden voor de series van de 200 meter. Schippers kampt met een teleurstelling omdat haar halve finale op dezelfde afstand was mislukt (zesde).



03.00 uur: estafettelopen (heren)

Nederland in de eerste ronde 4×100 meter sprint.

Feitje: Nederland kan voor het estafetteteam van vier kiezen uit Solomon Bockarie, Taymir Burnet, Christopher Garia, Joris van Gool, Churandy Martina en Hensley Paulina. Voor Martina is dit onderdeel de enige kans om in actie te komen. Bijzonder is zijn staat van dienst na vier deelnames aan de Olympische Spelen van 2004, 2008, 2012 en 2016 natuurlijk sowieso al. Bij de openingsceremonie droeg Martina (36) samen met skateboarder Keet Oldenbeuving (16) de vlag voor Nederland.



03.00 uur: schoonspringen (dames)

Celine van Duijn, halve finale 10 meter-plank. Finale is om 08.00 uur.

Feitje: Als schoonspringster Van Duijn met haar tenen op het randje van de 10-metertoren staat, voelt ze steeds weer een kick. Dat gaf zij deze week in een interview met het ANP aan. De 28-jarige Amersfoortse duikt keer op keer met salto’s en schroeven vanaf de betonnen toren het water in. Woensdag ging dat Van Duijn prima af, want zij bereikte als elfde de halve finale.



05.30 uur: zevenkamp (dames)

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, zesde onderdeel: speerwerpen.

Balen van een extra wedstrijd in Tokio

07.00 uur: waterpolo (dames)

Nederland – China, wedstrijd om de plaatsen 5 tot en met 8.

Feitje: De Oranje-waterpolodames vinden spelen om plek 5 tot en met 8 helemaal niets. Na de uitschakeling in de kwartfinale, dinsdag met 11-14 door Hongarije, zei boegbeeld Maud Megens: „Ik snap echt niet waarom ze dit doen. Dit is een soort van extra mishandeling. Maar goed, we moeten de eer aan onszelf houden en laten zien dat we in ieder geval goed genoeg zijn voor de top 5.”



8.30 uur: baanwielrennen (heren)

Jan Willem van Schip, omnium, scratch. Om 09.27 uur rijdt Van Schip in het omnium de temporace, om 10.07 de afvalrace en om 10.55 uur de afsluitende puntenkoers.

Feitje: Hopelijk gaat het Van Schip in Tokio beter af dan in de Ronde van België op de weg. De organisatie van die ronde zette hem begin juni uit de koers. Het voor Van Schip op maat gemaakte stuur, voldeed niet aan de nieuwe regels van de internationale wielrenunie UCI.

08.48 uur: baanwielrennen (heren)

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen, achtste finales sprint. De eventuele kwartfinales zijn om 09.45 uur. Bij uitschakeling in de kwartfinale volgen sprints om de plaatsen 5 tot en met 8 om 11.27 uur.

Feitje: Een memorabele gouden medaille hebben Hoogland en Lavreysen natuurlijk al ‘in de tas’. Wat brengt de individuele sprint ze verder? De twee begonnen de kwalificatie in ieder geval met de snelste tijd. Beide baanwielrenners reden exact hetzelfde, 9.215 seconden. Lavreysen en Hoogland kwamen de eerste rondes moeiteloos door.



09.06 uur: baanwielrennen (dames)

Shanne Braspennicx en Laurine van Riessen, kwartfinales keirin. De eventuele halve finales staan gepland om 09.57 uur. De finale om 10.45 uur.

Feitje: Voormalig schaatsster Van Riessen (brons in Vancouver 2010) plaatste zich achter de derny rechtstreeks. Braspennicx deed dat woensdag achter de derny via een herkansingsronde.

12.25 uur: estafettelopen (dames)

Nederland in de eerste ronde van de 4×400 meter.

Feitje: Het team van vier wordt samengesteld uit Femke Bol, Andrea Bouma, Lieke Klaver, Hanneke Oosterwegel, Anne van de Wiel, Lisanne de Witte en Laura de Witte.



Hoe laat is de finale van verrassing Bonevacia?

14.00 uur: atletiek (heren)

Liemarvin Bonevacia, finale 400 meter.

Feitje: Bonevacia wist niet wat hem overkwam, maandag in het olympisch stadion van Tokio. De op Curaçao geboren atleet bereikte de olympische finale op de 400 meter met de zevende tijd: 44,62, een Nederlands record. „Ik heb er geen woorden voor, dit is een droom”, jubelde hij. „Ik houd van Papendal, van Nederland en van Curaçao.”



14.30 uur: zevenkamp (dames)

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, zevende en final-onderdeel: de 800 meter.

Zijn er op 5 augustus kansen op medailles in Tokio?

In zes sporten waaraan Nederlanders donderdag meedoen, wordt het goud, zilver en brons uitgereikt. Het gaat om: open water-zwemmen (heren), zevenkamp (dames), schoonspringen (dames), twee onderdelen baanwielrennen (dames en heren) en de 400 meter bij de atletiek (heren).

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.