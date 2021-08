Zo maak je van je huis een strand(t)huis

Terug van de Waddeneilanden of een andere strandbestemming en wil je in die sferen blijven? Ook in stad of dorp waan je je aan de kust met deze strandhuistips. Denk aan de tinten van zee en zand, natuurlijke materialen en juttersvondsten.

Van bepaalde dingen krijg je instant dat strandhuisgevoel. Van zandkorrels op een houten vloer, van gestreepte linnen stoffen en scheepslampen. Verlang je naar een strandhuis, breng het dan thuis. Of verleng die heerlijke vakantiesfeer van de Waddeneilanden, de Noordzeekust of misschien zelfs tropische bestemmingen door van je eigen huis een strandhuis te maken.

Een strandhuis gedijt goed bij eenvoud en natuurlijke materialen. Een oud huis, met balken in het zicht, planken op de vloer of andere authentieke, sobere elementen is de perfecte basis voor een ‘beach look’. Zelfs in een nieuwbouwhuis lukt het best om in strandsferen te komen. Dat begint bij de basis. Een houten vloer, of laminaat in planken, en zelfs pvc in houtlook is een goed begin. Ook een niet al te strakke tegelvloer of juist een gladde beton- of gietvloer kan prima in de strandhuisstijl. Net als houten balken, lambriseringen en zelfs geschilderde houten schrootjes kunnen – voor de verandering – zorgen voor een instant strandhuisgevoel.

Rustige basis

Voor de aankleding van het strandhuis kun je – heel klassiek – kiezen voor een maritiem of nautisch thema met veel wit en blauw. Maar de kans dat dat verveelt, zeker in de winter, is groot. Handiger is het om te kiezen voor een eenvoudige en rustige basis die je met de seizoenen kunt laten wisselen. Kies voor sobere meubels zonder al te veel decoraties en het liefst pure materialen en afwerkingen. Denk aan onbehandeld of geolied hout, katoenen en linnen bekledingen voor de zitmeubels en houten stoelen met gevlochten zittingen, of rotan meubels.

Kies voor het kleurenpalet voor de tinten van de duinen, het strand en de zee. Alle tinten zand, beige en licht- en donkerbruin zijn daarbij goed, aangevuld met grijze tinten, groene tonen en blauw in alle toonaarden: van waterig blauw, grijzig blauw tot aan het knalblauw van een zomerlucht. Voor de afwisseling voeg je aanvullende tinten toe zoals okergeel voor een zonnige toets, of perzikroze of koraalrood voor een accent.

Strandhuiscollecties

Bij Søstrene Grene begrijpen ze goed dat we verlangen naar zon, zee en strand, en het liefst ook thuis. De zomercollectie van het Deense interieurmerk staat helemaal in het teken van het creëren van die speciale strandhuissfeer thuis. ‘Bij een strandhuis draait het vaak om relaxt leven’, stellen ze bij Søstrene Grene. ‘Een strandhuis is vaak een toevluchtsoord waar de rust neerdaalt en in harmonie met de natuur wordt geleefd.’ Daarom bestaat de gelimiteerde strandhuiscollectie uit meubels en accessoires van natuurlijke materialen, zoals houten planken, rieten manden en aardewerk servies.

Voor het ultieme ontspannen voorziet het Deense merk in zachte dekens en kussens. Maar er zijn ook decoratieve dozen, porseleinen bloempotten, kandelaars en kaarsen. ‘De inspiratie voor de kleurencompositie is gevonden in de blauwe kleuren van de zee en de lucht in combinatie met zachtgele tinten van de zandduinen.’

Ook bij het eveneens Deense merk Ferm Living pakken ze deze zomer uit met nieuwe meubels en accessoires die lijken te zijn gemaakt voor het strandhuis. Rieten kleden, gevlochten hanglampen en linnen kussens in brede strepen ademen een zomerse en natuurlijke sfeer.

Vijftig tinten zand

Bij H&M grossieren ze in de Home-collectie in rieten manden en tassen die zo mee kunnen naar het strand. Matte vazen in zand- en bruintinten ademen de sfeer van de duinen en de houten meerpalen, grote kussens van geweven linnen en grover raffia-achtig materiaal zijn er in vijftig tinten zand. De zomercollectie van Hay Design is gefotografeerd in en rond een houten huisje aan zee, een oceaanblauw vaasje siert de vensterbank.

Het mooie en herkenbare aan de strandhuissfeer is dat het gemoedelijk is, een allegaartje van oude en nieuwe spullen mag. Het strandhuis is soms al langer in de familie en bevat herinneringen; schilderijen, foto’s en zelfgevonden of gemaakte schatten. Een oud houten kastje, een nieuwe stoel, een rotan kapstokje met daaraan een zelfgemaakte schelpenketting of een mooi stuk drijfhout en wat stenen in de vensterbank.

Een strandhuis groeit met de jaren en is persoonlijk. Gebruik wat voorhanden is, en wees creatief met wat je tegenkomt in de natuur. Vul je eigen persoonlijke strandpalet aan met een paar mooie items: een kussen met strepen, een zachte wollen deken of een paar rieten manden. Strand-thuissfeer verzekerd.