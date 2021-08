Vakantie in Nederland: 7 prima bestemmingen zonder massatoerisme

Het lijkt er op dat heel veel Nederlanders ook deze zomer in eigen land op vakantie zijn of gaan. En dat is helemaal niet erg. Want: zeven prachtige bestemmingen in eigen land, zonder massatoerisme.

Op vakantie in eigen land

Inmiddels gaan ook hordes Nederlanders weer richting zonnige oorden. Wij zeggen: lekker op vakantie in eigen land is prima en volgend jaar maar weer wat verder weg.

1. Waddeneilanden, de Malediven met ruig weer

Om te beginnen met onze absolute favoriet: de Waddeneilanden. De Malediven van Nederland, maar dan met ruig weer. Hagelwitte stranden waar je niet hutje mutje ligt, prachtige natuur en genoeg leven. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog; zonder uitzondering prachtige plekken met hun eigen karakter.

Ideaal voor een vriendenuitje, bijvoorbeeld. Huur een huisje in de Duinen en meer heb je niet nodig. Je hebt tegenwoordig op ieder Waddeneiland ook wel een festival, waarvan Into the Great Wide Open op Vlieland populair is. Maar ook met je vriendin of familie is een weekje Waddeneiland ultiem. Na een midweek, weekend of week op Vlieland of Ameland ben je volledig zen, daar kan geen yoga-retreat op Bali tegenop. En als we dan toch de vergelijking met Bali maken: een surfweekend op Vlieland is ook te gek.

2. Boottrip door Friesland

Deze trip maakten we zelf een paar jaar geleden met een groep vrienden. Een boottrip door Friesland geeft het ultieme gevoel van vrijheid. Je meert aan op de mooiste plekken en eilandjes, waar je soms gratis overnacht. Biertje, barbecue, je snapt het. En over die anderhalve meter hoef je je tijdens een vakantie op de Friese meren niet druk te maken. Met gezellige dorpjes als Grou, Heeg, Lemmer, Langweer en steden als Sneek en Sloten is er in de zomers ook genoeg leven in de brouwerij.

Er wordt van alles georganiseerd en in de Friese bootdorpen heb je gezellige cafés en restaurants. Friesland werd vorig naar niet voor niets door Lonely Planet uitgeroepen tot een van de mooiste ‘verstopte’ bestemmingen van Europa. In Friesland heb je uiteraard wel toerisme, maar geen massatoerisme.

Vakantie in de (Nederlandse) stad

3. Stedentrip in Rotterdam

Een lijstje met coole bestemmingen in Nederland is niet compleet zonder een stedentrip. En dan is Rotterdam een originelere bestemming dan Amsterdam, al moet gezegd worden dat onze hoofdstad zonder massatoerisme ook een verademing is.

Rotterdam is cool, ongepolijst en heeft te gekke plekken om te eten en te drinken. En overal waar je komt, is de sfeer zoals je verwacht in Rotterdam; vriendelijk, gezellig, nuchter. Een van de nieuwe hotspots is Het Industriegebouw in het Rotterdamse Hoogkwartier aan de Goudsesingel.

4. Met vrienden of familie naar de Veluwe

Dat de Veluwe het mooiste natuurgebied van Nederland is, daarover is bijna iedereen het eens. Het is hoe dan ook een walhalla voor wandelaars. Maar de Veluwe biedt meer dan alleen die mooie landschappen en bossen. Zo kun je op het Veluwemeer volop surfen en kitesurfen. Ook voor fietsers, op welk niveau dan ook, is de Veluwe een paradijselijke bestemming voor een korte vakantie.

Stop in lieflijke dorpjes als Ermelo, Garderen, Hoenderloo, Beekbergen en Putten voor een lunch. Dan nog het ultieme vriendenuitje: met een slager en jager het bos in. Lees hier een repo (zelf even in de gaten houden vanaf wanneer dit weer mag).

5. Chillen aan de Zeeuwse kust

Woon je in het zuiden van het land, dan is het wellicht wat ver om naar de Waddeneilanden te trekken. Gelukkig hebben we in Nederland ook nog de provincie Zeeland, met een prachtige kust. Er zijn meerdere bestemmingen waar je zonder massatoerisme van je vakantie kunt genieten.

Ieder strand heeft zijn eigen charme. Zo kun je in Cadzand miljoenen jaren oude haaientanden vinden en tref je meer levendigheid op het strand van Ouddorp. Check hier de mooiste stranden van Zeeland.

Lekker op de fiets op vakantie

6. Fietsen Twente

Voor de fietsers onder ons tippen we de prachtige regio Twente. Grenzend aan Duitsland vind je hier de meest uiteenlopende fietsroutes door de prachtige landelijke natuur. Check hier de mooiste fietsroutes.

7. Wielrennen in Zuid-Limburg

Limburg hoort ook gewoon bij Nederland. Gelukkig maar, want Zuid-Limburg is prachtig. Hier vind je glooiende heuvels, prachtige landschappen en het bourgondische leven. Juist, de perfecte bestemming voor een vakantie met je wielervrienden. Overdag wielrennen door de mooie landschappen, ’s avonds bier drinken en lekker eten.

Betere bestemmingen in Nederland om te wielrennen vind je niet. Of zoals Tom Dumoulin het zegt: „Ik kan me geen beter trainingsgebied wensen dan het glooiende landschap van Zuid-Limburg. Elke helling is onderdeel van een wedstrijdparcours. En dat in mijn eigen achtertuin!”

Meer vakantie in Nederland zonder massatoerisme

Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie bestemmingen zonder massatoerisme voor een vakantie in Nederland. Zo hebben we het nog niet over Drenthe gehad, om over de Noordzeekust maar te zwijgen. Bekijk voor meer inspiratie dit overzicht van alle Nationale Parken in Nederland.

Wil je toch liever de grens over? Dan hebben we hier een flinke reeks goede tips over wandelen in Wales, het onontdekte natuurparadijs van Montenegro en kamperen aan de Franse kust.