Keet Oldenbeuving (16) draagt Olympische vlag: wie is zij precies?

Atleet Churandy Martina (36) en skateboardster Keet Oldenbeuving (16) dragen op vrijdag 23 juli de Nederlands vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. De twee zijn de oudste en jongste van de groep.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband onthulde de twee namen voor de mooie taak tijdens de teamoverdracht in Amsterdam. Good-old Martina begint aan zijn vijfde Spelen, terwijl tiener Oldenbeuving voor het eerst meedoet. Skateboarden is sowieso een nieuwe officiële sport tijdens de Olympische Spelen.

Keet Oldenbeuving verrassende naam

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat voor het eerst toe dat ieder land bij de openingsceremonie de vlag door twee sporters mag laten dragen. Het IOC wil hiermee gendergelijkheid stimuleren. De eeuwig lachende Churandy Martina – vijf jaar geleden verkozen tot meest positieve BN’er – kent natuurlijk elke sportliefhebber. Maar wie is die dekselse Keet Oldenbeuving precies? Velen zullen haar nog nooit in actie hebben gezien. Maar na haar Olympische debuut kunnen we dat niet meer zeggen.

Pieter van den Hoogenband schoof Martina en Oldenbeuving „heel graag” naar voren als de boegbeelden van de Nederlandse ploeg. „Zij zijn straks de gezichten van TeamNL dat de rest van de wereld toont waar wij voor staan. Een routinier en een rookie samen als inspiratie voor ons team en Nederland.”

Enorme eer voor onze nationale big smile

„Ik ben echt super trots”, reageerde sprinter Martina, uiteraard met een big smile. „Ik vind het echt een enorme eer op mijn vijfde en laatste Spelen ooit. Het zal een andere ceremonie worden dan anders en ik hoop dat er nog wat sporters achter me aanlopen. Maar ik weet zeker dat het leuk gaat worden. Ik ga de vlag hoog houden.” Martina deed in 2004 en 2008 aan de Olympische Spelen mee voor de Nederlandse Antillen, in 2012 en 2016 voor Nederland. Hij bereikte vier finales, maar haalde geen medaille. Toch zei hij talloze malen: „Ik ben blij.”



Keet Oldenbeuving totaal verrast

Keet Oldenbeuving werd onlangs totaal verrast met het nieuws dat zij in Tokio met de Olympische vlag te bewonderen zal zijn. „Ik was aan het leren voor een examen”, zegt de skateboardster. „Ik wist nauwelijks wat me overkwam. Maar ik had wel door dat het heel bijzonder is. Dat zag ik opnieuw toen ik het aan mijn ouders vertelde. Dit is echt heel speciaal.”

Het woordje ‘ster’ achter skateboard is bij Keet Oldenbeuving overigens heel passend. Ze mag dan nog maar 16 jaar zijn, op haar 14e was de blonde Utrechtse al Europees kampioen. Zij greep in 2019 goud op het onderdeel street.



Geboren toen Martina al op de Olympische Spelen was

Keet Oldenbeuving werd op 1 september 2004 geboren. Haar vlag-collega Churandy Martina had zijn eerste Olympische Spelen toen al achter de rug. Zeven jaar later stond Keet voor het eerst op een skateboard. Weer vijf jaar later, toen zij 12 jaar was, ‘boardde’ zij mee in het wereldbekercircuit. Zij verbaasde vriend en vijand door in 2018 twee mooie zeges te behalen, in Praag en Parijs. De bijnaam van het toptalent is skatekeet en zij zit op de havo.

Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse sporters op 23 juli achter ‘onze vlaggendragers’ in het Olympisch Stadion van Tokio zullen lopen. Pieter van den Hoogenband rekent op een grote groep. „Atleten die een dag later in actie moeten komen, zijn er misschien niet bij. Maar veel sporters hebben al aangegeven dat zij het graag willen.”