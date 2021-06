De weg naar de EK-finale ligt open voor het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal neemt het zondag in de achtste finale van het EK op tegen Tsjechië. Maar ook de rest van het speelschema is bekend. Metro neemt je mee door de wedstrijden van Oranje richting de finale. De weg daar naartoe ligt open…

Door de winst van Spanje en het verlies van Polen gisteren, en door een veel te ingewikkeld systeem van de UEFA, treft Nederland zondag de Tsjechen in de achtste finale van het EK. Oranje speelt om 18.00 uur in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen een relatief eenvoudige tegenstander.

In de Puskás Aréna en op de televisie zal rondom die wedstrijd het #OneLove-speldje veel te zien zijn. Zodoende tracht de Nederlander de LGBT+-gemeenschap in Hongarije te steunen. Dit is volgens de KNVB nodig na de nieuwe wetgeving in het land die lessen over homoseksualiteit verbiedt.

Kwartfinale voor het Nederlands Elftal

Bij winst in Boedapest, is de volgende halte voor het Nederlands elftal het pittoreske Bakoe in Azerbeidzjan. Daar speelt Oranje dan op zaterdag 3 juli tegen de winnaar van de wedstrijd Wales-Denemarken. Wie de tegenstander van Oranje ook wordt, het zal dus opnieuw geen topland zijn. En ook op 3 juli zal de aftrap om 18.00 zijn in het Olympisch Stadion van Bakoe.

Op dat moment hebben België en Portugal, en Engeland en Duitsland, al een onderlinge wedstrijd gespeeld in de achtste finale. Dat betekent dus dat in de kwartfinales twee toplanden al uitgeschakeld zijn. Aan de andere kant van het schema strijden ook de rest van de toplanden naar alle waarschijnlijkheid in de kwartfinale tegen elkaar. Wat betekent dat Oranje pas in de finale België, Portugal, Italië, Frankrijk en Spanje kan treffen. Zoals Georginio Wijnaldum vandaag op de persconferentie zei: „Het zit niet tegen.”

Eerste topland in de halve finale

In de halve finale kan het Nederlands elftal voor het eerst een topland treffen. De tegenstander op 7 juli is dan één van de van deze vier landen: Zweden, Oekraïne, Engeland of Duitsland. En deze halve finale zal, net als de finale, gespeeld worden op het magische Wembley in Londen. En dus lijkt de weg naar de finale er één met relatief weinig obstakels.

Het Rusland-syndroom

Maar, Oranje zal deze zondag wel moeten waken voor het Rusland-syndroom. Op het EK van 2008 was Nederland in de groepsfase ingedeeld met Frankrijk en Italië – zij speelden twee jaar eerder de WK-finale. Maar, het Nederlands elftal ging overtuigend door met negen punten uit drie wedstrijden. Het vertrouwen was dus groot, net als nu.

Maar in de kwartfinale stuitte Nederland op het op papier tamelijk nietige Rusland onder leiding van Guus Hiddink. En zoals het spreekwoord met hoogmoed voorschrijft, kwam toen voor Oranje de val gelijk na de groepsfase. Maar toch staan voor nu alle seinen op groen voor het Nederlands elftal tijdens EURO 2020.