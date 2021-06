Vier redenen waarom Nederland toch Europees Kampioen wordt

Nederland ontwaakt uit de pandemische winterslaap met het vooruitzicht op het nabije Europees Kampioenschap. Wij kijken weer vooruit, we zijn optimistisch. Helaas geldt dat allesbehalve ook voor het Nederlands elftal. Oranje speelde afgelopen weken twee oefenwedstrijden die beide niet overtuigend werden afgesloten.

Een combinatie van chagrijn over de aangestelde bondscoach en onenigheid en onwetendheid over het te spelen systeem, hebben het gros van de vaderlandse voetballiefhebbers ertoe gezet het toernooi bij voorbaat op te geven. Maar, er is goed nieuws: Nederland gaat het EK 2020 winnen. Hieronder vier redenen waaruit blijkt dat de boten met in oranje gehulde spelers op 12 juli tóch door de grachten van onze hoofdstad varen.

1. Het sprookje van Denemarken

In 1992 behaalde het Scandinavische land net niet de eindstrijd. In de kwalificatie voor het EK eindigde Denemarken tweede achter het toenmalige Joegoslavië. Toen een week voor de start van het EK bekend werd dat Joegoslavië in verband met zijn heersende burgeroorlog niet kon deelnemen, gingen de Denen naar het toernooi.

Zonder enige verwachtingen en met een goed collectief versloegen zij Frankrijk, Nederland en Duitsland om de enige Europese titel ooit voor een Scandinavisch land te bewerkstelligen. Het is duidelijk dat het Nederlands elftal niet de verwachting wekt dat zij hoe dan ook op 11 juli de finale spelen, maar met een goed collectief kan Oranje dus ver komen.

2. De terugkeer van Van Basten bij Nederland

In het seizoen 1987-1988 speelde Marco van Basten in totaal elf wedstrijden voor zijn club AC Milan. Na het seizoen sluit hij dus met weinig wedstrijdritme en nog lichte klachten aan bij het Nederlands elftal. Zonder ‘San Marco’ in de basis verliest Nederland zijn openingswedstrijd op het EK’88. Wanneer Van Basten definitief terugkeert in de basis, brengt hij Nederland het Europese kampioenschap.

Deze zomer zal Van Basten niet aansluiten bij Oranje. Desondanks heeft Nederland wel de beschikking over een andere belangrijke aanvaller. Memphis Depay had namelijk vorige zomer naar alle waarschijnlijkheid niet mee kunnen doen in verband met een blessure. Dit jaar is hij fitter dan ooit en moet blijken of hij het kunstje van Van Basten kan herhalen.

3. Nederlandse spelers in de top

Ondanks dat Nederland de afgelopen week zelfs Schotland tot moeilijke tegenstander kon bombarderen, heeft Frank de Boer wel de beschikking over absolute wereldtoppers. Zo werd centrale verdediger Stefan de Vrij kampioen van de Italiaanse Serie A met Internazionale. En in diezelfde competitie droeg Matthijs de Ligt de verdediging van de nummer 4 van Italië op zijn Leiderdorpse schouders. Marten de Roon is een belangrijke speler en gelegenheidsaanvoerder bij de nummer drie van Italië, Atalanta Bergamo.

Daarnaast scoorde aanvaller Memphis Depay dit seizoen als aanvoerder van Olympique Lyonnais twintig goals en gaf nog eens twaalf assists. En ook middenvelder Frenkie de Jong en Georginho Wijnaldum zijn dragende krachten bij respectievelijk FC Barcelona en Liverpool FC.

4. Oranje won de laatste jaren al van de favorieten

De absolute favoriet voor het komende EK is volgens velen het ijzersterke Frankrijk. Maar de laatste wedstrijd die Nederland tegen ‘Les Blues’ speelde, eindigde in november 2018 in een 2-0 overwinning voor Nederland. En dan de Duitsers. Sinds het WK van 2018 trof Oranje onze oosterburen vier keer. Daarvan werden er twee winnend en één met een gelijkspel afgesloten.

Een andere topfavoriet voor de titel is de Engelse ploeg. Maar ook die verloren twee jaar geleden hun laatste wedstrijd van Nederland met 3-1. De laatste topfavoriet voor de titel zijn de Portugezen. Hoewel Nederland in 2019 nipt verloor van het Zuid-Europese land, won Nederland een jaar eerder wel met 0-3.

Al met al wacht iedere liefhebber hoe dan ook een mooie zomer. Op 13 juni speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Oekraïne. In de rest van de poulewedstrijden zijn Oostenrijk en Noord-Macedonië de tegenstanders. De finale van het EK speelt Nederland dan op 11 juli op het Londense Wembley.