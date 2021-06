Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Noortje Veldhuizen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Noortje Veldhuizen.

Noortje Veldhuizen begon in 2017 op de BNNVARA Academy en vanuit dit traject werd ze producer en co-host van de 3FM-ochtendshow Sanders Vriendenteam. Daarnaast presenteert ze met Marcel van Roosmalen en Roelof de Vries de tweewekelijkse podcast De Krokante Leesmap. Dit zijn de 5 favoriete podcasts van Noortje Veldhuizen:

5 favoriete podcasts van Noortje Veldhuizen

1. Start Up

„Een podcast over het beginnen van een podcastbedrijf. Alex Blumberg neemt vanaf moment één dat hij begint met het vormgeven van zijn plannen overal een microfoon mee naartoe. Van een mislukte pitch aan een miljardair tot zijn eigen vrouw die hem keihard uitlacht wanneer hij de naam van het bedrijf onthult.”

2. Groene Oren

„Diepgravende interviews met bomen, planten en dieren. Een geweldige uitvoering van iets ogenschijnlijk simpels.”

3. Hoeveel ben ik waard?

„Een nuttige serie voor iedereen die freelancer is of overweegt er een te worden. Rolien gaat in deze podcast op zoek naar haar waarde en onderzoekt dat door andere ondernemers uit te nodigen en in te gaan op een onderwerp waar men in Nederland toch liever niet over praat: keiharde pegels.”

4. Jong Beleggen

„Ondernemer Pim en journalist Milou is het gelukt om jeu te geven aan een gespreksonderwerp waarbij ik tot voorkort altijd maakte dat ik wegkwam: beleggen. Door onder andere zicht te geven in zijn beleggingsportefeuille en persoonlijke ervaringen te delen ga ik inmiddels maar wat graag rennen met dit onderwerp ín mijn oren!”

5. Over Routines

„In een wereld waarin de routines van veel mensen al ruim anderhalf jaar verstoord zijn geeft deze serie aandacht aan het belang hiervan. Zo doet schrijfster Tatjana Almuli elke dag aan droogborstelen en bokser Badr Hari belt elke dag zijn moeder.”