Cristiano Ronaldo heeft lak aan EK sponsor en haalt Coca-Cola flesje uit beeld

Voetballer Cristiano Ronaldo had gister even lak aan de grote sponsordeals van het EK voetbal. Tijdens een persconferentie haalde hij ongegeneerd de flesjes Coca-Cola uit beeld. En je begrijpt dat die flesjes niet toevallig op die plek stonden.

Coca-Cola is een belangrijke sponsor voor het EK. De frisdrankproducent betaalt miljoenen euro’s om bijvoorbeeld tijdens een persconferentie met het merk in beeld te komen. Dit keer stonden de flesjes met logo strategisch op de desk van de bekende Portugese voetballer.

Ronaldo moffelt Coca-Cola flesjes weg

Ronaldo was het daar alleen niet helemaal mee eens. Nadat hij plaatsneemt achter de desk en microfoon werpt hij een kritische blik op de flesjes. Zonder enige twijfel haalt hij de frisdrankflesjes weg en moffelt ze uit het beeld. „Água”, roept hij het publiek in. Oftewel „water”. Hij laat ondertussen zijn eigen flesje water zien.



Ronaldo speelt zijn vijfde EK

De voetballer, die een van de rijkste topsporters ter wereld is, hecht waarde aan een gezonde levensstijl en houdt zich aan een strikt dieet. Ronaldo is zelf 36 jaar en speelt nog voetbal op het hoogste niveau. Dat lukt natuurlijk niet als je (veel) cola drinkt. De Portugees is de eerste speler ter wereld die vijf EK’s speelt.

Cristiano Ronaldo speelde zijn eerste EK in 2004 in Portugal. Ook speelde hij mee tijdens de overwinning van zijn thuisland. Portugal behaalde in 2016 de EK-titel. Het elftal van de Portugezen maakt ook dit jaar een goede kans om kampioen te worden. Het land zit in poule F tegen Hongarije, Frankrijk en Duitsland. Vanavond speelt Portugal de eerste wedstrijd, om 18.00 uur, tegen Hongarije. In het stadion van Budapest. „De eerste wedstrijd winnen is cruciaal”, sprak de top-voetballer. „We zijn goed voorbereid, maar Hongarije is niet te onderschatten. Het is een goed team dat bovendien de steun heeft van heel veel fans. Op zich is dat prachtig, ik zou willen dat de stadions bij alle wedstrijden vol zitten.” Daarmee duidt Ronaldo op de 68.000 toeschouwers die vanavond aanwezig zijn in het stadion in Budapest.