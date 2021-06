Christian Eriksen met duim omhoog op Instagram: ‘Ik voel me goed’

Christian Eriksen heeft via Instagram van zich laten horen. De Deense voetballer die de hele wereld zaterdag enorm liet schrikken, laat weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

Eriksen zakte tijdens het EK voetbal drie dagen geleden in elkaar tijdens. Dat gebeurde in Kopenhagen, kort voor rust in de wedstrijd tegen Finland. De middenvelder moest worden gereanimeerd. Er werd bij de schokkende beelden gevreesd voor zijn leven.

Eriksen bedankt iedereen via Instagram

„Dag iedereen, heel erg bedankt voor jullie lieve en geweldige berichten van over de hele wereld. Het betekent veel voor mij en mijn familie”, heeft de 29-jarige Eriksen vanmorgen geschreven. Hij doet dat bij een foto waarop hij in zijn ziekenhuisbed in de Deense hoofdstad ligt en zijn duim omhoog steekt.



De voormalig Ajacied en huidige speler van Inter Milan vervolgt: „Ik ben in orde, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed. Nu ga ik de jongens van het Deense team de komende wedstrijden aanmoedigen. Speel voor heel Denemarken.”

Enorm veel steun onder Instagrampost

De zaakwaarnemer van Eriksen, Martin Schoots, had zondag al laten weten dat Eriksen positief gestemd was. De voetballer had al kort gesproken met zijn ploeggenoten van de Deense ploeg en de Italiaanse club Internazionale. Het Deense elftal ging na twee uur zelfs het veld weer op om de wedstrijd uit te spelen. Een voormalig cardioloog van Eriksen gaf aan dat de voetballer nooit eerder hartproblemen heeft gehad.

Het bericht van Christian Eriksen levert een storm aan reacties en steun op. Een uur na het verschijnen van zijn post op Instagram, hadden meer dan 1,4 miljoen mensen al een like gegeven. Op het moment van schrijven staan er 67.000 reacties onder de woorden van Eriksen. Dat zijn vooral veel hartjes (ook van zijn ploeggenoot en Oranjespeler Stefan de Vrij), maar ook mooie woorden. „Stay strong”, komt veel voorbij. Dat was bijna vier jaar geleden ook het geval, toen Abdelhak Nouri met een hartstilstand naar de grond ging. „Stay strong Appie” – naar zijn bijnaam – klonk toen vanuit de hele wereld. Dat is voor Christian Eriksen ook het geval. De hele voetbalwereld, en ook mensen die zelden naar voetbal kijken, waren geschrokken.

Het Instagramaccount van de speler die er weer bovenop lijkt te komen, heeft nu 3,3 miljoen volgers.