Het EK uitgelegd voor wie er niets van begrijpt

Het EK-voetbal staat voor de deur. Vrijdag begint het toernooi met de wedstrijd Turkije-Italië. En terwijl de voetbalkenners er druk op los voorspellen en analyseren, heeft een groot deel van Nederland geen idee wat er überhaupt gebeurt. Daarom zet Metro de belangrijkste feiten over Euro 2020 op een rij.

De vorm van het toernooi is dit keer anders dan normaal. Ten eerste valt de naam op. Die is namelijk sinds de afgelasting van vorig jaar niet veranderd. De Europese voetbalbond UEFA besloot hiertoe omdat veel commerciële projecten al gestart waren met de oude naam. Een naamsverandering van Euro 2020 naar Euro 2021 zou voor veel partijen veel te duur worden.

De organisatie van het EK heeft ook al eerder voor opschudding gezorgd. Het toernooi vindt namelijk niet in één organiserend land gehouden. Want in het teken van het 60-jarige jubileum van de UEFA is het een speciale editie door heel Europa. En andere reden hiervoor is de prijs van de organisatie. Omdat die prijs vaak te hoog is, stelden weinig landen zich beschikbaar en wordt de organisatielast nu dus verdeeld over heel Europa.

De speelsteden variëren van Bakoe in Azerbeidzjan tot Glasgow in Schotland. Maar het decor van de halve finales en de finale is het magische Wembley in Londen. Met een capaciteit van 90.000 is het veruit het grootste stadion in het bovenstaande rijtje. Ook in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam worden vier wedstrijden gespeeld. Drie daarvan zal Nederland spelen en één zal het podium zijn voor een achtste finale waarin Oranje niet actief zal zijn. Deze opzet van het toernooi is wel eenmalig, want in 2024 is Duitsland de gastheer voor het toernooi.

De favorieten op het EK

De grootste kanshebbers volgens kenners en wedkantoren zijn de Fransen. De huidige wereldkampioen heeft een selectie om van te dromen. Zo heeft bondscoach Didier Deschamps de beschikking over 26 spelers uit de Europese top en hij heeft Kylian Mbappé (22) van Paris Saint-Germain in de gelederen. De ster van het WK van 2018 wordt door velen gezien als het grootste talent ter wereld.

Andere favorieten voor de titel zijn de Engelsen, de Belgen en de Portugezen. De Engelsen hebben een selectie vol grote talenten als Phil Foden (21, Manchester City) en Jadon Sancho (21, Borussia Dortmund). Ook onze zuiderburen zullen het komende EK moeten presteren. Zij spelen namelijk al sinds 2014 de eindtoernooien met hun gouden generatie en hebben daarmee nog niets gewonnen. Desondanks staan de Belgen op dit moment bovenaan in de FIFA-ranking. Dit betekent dus dat zij op papier het beste land ter wereld zijn. Daarnaast is Portugal, uiteraard met Cristiano Ronaldo, de laatste Europese ploeg die een prijs wist te pakken. In juni 2019 wonnen zij in de finale van de Nations League van Nederland met 1-0.

De poulefase

Om het toernooi te begrijpen is het handig om te weten dat er zes groepen (A-F) zijn, met in elk daarvan vier landen. In deze poulefase spelen de landen in de poules allemaal één keer tegen elkaar. Zo speelt Nederland in Groep C op zondag 13 juni eerst tegen Oekraïne, dan op donderdag 17 juni tegen Oostenrijk en als laatst op maandag 21 juni tegen Noord-Macedonië. Hier vind je een overzicht van alle groepen:

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Turkije Denemarken Nederland Engeland Spanje Hongarije Italie Finland Oekraïne Kroatië Zweden Portugal Wales België Oostenrijk Schotland Polen Frankrijk Zwitserland Rusland Macedonië Tsjechië Slowakije Duitsland

Op woensdag 23 juni spelen Portugal en Frankrijk de laatste wedstrijd van de poulefase. Daarna beginnen op zaterdag 26 juni de achtste finales. In totaal gaan zestien landen vanuit de poulefase door naar de achtste finale. De twee beste teams uit elke poule gaan hoe dan ook door de achtste finale. Tevens gaan ook de vier beste nummers drie uit de poulefase door.

Programma Nederland

Voor het Nederlands elftal betekent dit dan ook het volgende. Mocht Oranje vierde worden in de groep, dan is het sowieso uitgeschakeld en kan de teleurgestelde Oranjefan alle slingers weer naar zolder brengen. Als het Nederlands elftal als één van de vier beste nummers 3 eindigt, dan speelt het de achtste finale tegen de winnaar van ofwel Groep E ofwel Groep F. Deze wedstrijd zou dan respectievelijk ofwel op 29 juni in Glasgow ofwel een dag eerder in Boekarest worden gespeeld.

In het geval dat Frank de Boer Oranje naar de tweede plek in Groep C brengt, reist de ploeg naar Londen voor de achtste finale op 26 juni tegen de winnaar van Groep A. Maar mocht het Nederlands elftal de poule winnen, dan speelt het op 27 juni in Boedapest tegen de beste nummer 3 van Poule D, E en F.

Dus houd voor eventuele barbecues, in kleine kring uiteraard, deze data in de gaten. Zodra er meer bekend is over het verdere verloop van het toernooi, kun je dat bij Metro vinden.

Kun je niet wachten tot het Nederlands Elftal zondagavond in Amsterdam aantreedt? Dood de tijd dan alvast met Metro’s EK voetbal-quiz. Je kunt nog wat winnen ook.