De vaccinatiegraad moet omhoog: ministerie stuurt ‘prikbussen’ het land in

De vaccinatiegraad moet omhoog, vindt het ministerie van Volksgezondheid. Daarom gaan er over een paar weken ‘prikbussen’ het land in. Het demissionaire kabinet heeft namelijk het doel om een vaccinatiegraad van 85 procent te halen.

De prikbussen moeten helpen die doelstelling te behalen, laat een woordvoerder van het ministerie weten aan NU.nl.

Meeste mensen willen het vaccin

84 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 16 jaar heeft as we speak een prik gehad, of is van plan die te halen. Dat is dus net iets onder de doelstelling. 98 procent van de 60-plussers is bereid een prik te halen, of heeft dat al gedaan, tegenover 71 procent van de 16- tot en met 24-jarigen. Vooral de jongeren hebben dus een boost nodig, volgens het ministerie. Dat inmiddels al 84 procent van de bevolking een prik heeft gehaald of wil halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM.

Maar niet alleen het percentage gevaccineerde mensen is belangrijk, ook de spreiding van de prikken doet ertoe. De prikbussen gaan daarom vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten.

In Engeland zetten ze zulke bussen ook al in:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De prikbus, weer een nieuw woord en fenomeen… https://t.co/d6JqsPj0fV — Brenda (@BrendaWeel) June 15, 2021

Prikbussen om vaccinatiegraad op te krikken

De eerste prikbussen zijn zelfs al op pad. Het Friese Harlingen had de primeur, maar de bussen rijden inmiddels ook al in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dat is vooral om dak- en thuislozen te vaccineren. Binnenkort gaan de bussen dus ook de wijk in, deels om mensen te informeren over het virus. En mocht je dan denken ‘ik wil wel zo’n prik’, kan dat direct. Je hoeft geen afspraak te maken.

Volgens de GGD werkt zo’n prikbus goed. Zij reden recentelijk ook al rond met mobiele testlocaties, zodat mensen ter plekke een coronatest konden ondergaan.

1995 aan de beurt voor coronavaccinatie

Inmiddels zijn we in de prikvolgorde al aangekomen bij 1995. Mensen geboren in dat jaar, kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten. Het gaat om mensen die nog 25 zijn of dit jaar hun 26e verjaardag al hebben gevierd. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruim baan voor 1️⃣9️⃣9️⃣5️⃣! De website staat vanaf 10:00 uur open voor jullie vaccinatie-afspraken. #PlanDePrik, doe het online en 🗣 zegt het voort! 👉 https://t.co/Gymdf4GlTA pic.twitter.com/dm46ze9sEe — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 15, 2021

Twee weken geleden konden mensen uit 1979 tot en met 1984 een afspraak maken. Vorige week volgden de mensen uit 1985 tot en met 1993 en sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.