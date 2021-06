Kijkers over De Oranjezomer met Derksen, Genee en Van der Gijp: ‘Pijnlijk, tenenkrommend zelfs’

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp konden gisteren tijdens De Oranjezomer weinig goed doen volgens kijkers. Sociale media stromen namelijk vol met negatieve meningen en aannames („als Gijp niet high was dan is hij super depressief”). Toch trokken de mannen heel wat kijkers, in ieder geval meer dan ‘concurrent’ Humberto.

Voetbaltalkshow De Oranjezomer trok namelijk 518.000 kijkers, waar er ‘slechts’ 422.000 mensen naar RTL 4-talkshow Humberto keken. Dat was aan de start van de show met Van der Gijp, Genee en Derksen wel anders. Toen (vorige week) keken er 362.000 mensen, terwijl Veronica Inside – van dezelfde mannen – gemiddeld 600.000 kijkers trok. Nu dus in ieder geval meer kijkers, maar voor de dagelijkse talkshow weinig positiefs.

De Oranjezomer

In De Oranjezomer praten de drie Veronica Inside-mannen dus over het EK. Maar niet alleen dat, ook de prestaties van Oranje bij bijvoorbeeld hockeywedstrijden komen aan bod. Metro-verslaggever Erik Jonk schreef eerder al dat je „het gevoel houdt dat je gewoon naar Veronica Inside zit te kijken. Door de entourage en het aankomende EK voetbal misschien naar Veronica Inside Plus.”

62 avonden achter elkaar zijn de mannen op tv te zien, samen. Ze hebben al wat relletjes doorstaan, maar volgens Derksen moest De Oranjezomer ‘wel lukken’. Kijkers zijn echter niet te spreken over het programma en dan met name de uitzending van gisteren. Zo schrijft iemand: „Wat een tenenkrommende uitzending vanavond van De Oranjezomer. Pijnlijk ook.”



Wat een tenenkrommende uitzending vanavond van #Oranjezomer. Pijnlijk ook. Van der Gijp zat maar wat te raaskallen, Johan lijkt er ook niet veel zin meer in te hebben, Genee krijgt het ook nog niet aan de gang. Vraag me serieus af óf en hoe ze de zomer doorstaan. — Anton Lippold (@AntonLippold) June 14, 2021



Zojuist de late editie van #Oranjezomer gekeken van maandag.

Het was letterlijk tijd vol kletsen rond reclameblokken. Niveau net boven 't vriespunt. @SBS6 — Bart J v Loon (@LoonBartv) June 15, 2021



Klaar over en uit met dat #Oranjezomer — EigenGeluid (@EigenGeluid) June 14, 2021

Kijkers niet positief over Van der Gijp

VI-mannen Derksen, Genee en Van der Gijp krijgen ook heel wat kritiek te verduren. Zo denkt iemand bijvoorbeeld dat Van der Gijp ‘high of super depressief’ was. Hij krijgt het dan ook het zwaarst te verduren op sociale media.



Als Gijp niet high was dan is hij super depressief. #oranjezomer — Ajacied in de VS ❌❌❌ (@ajaxforeverever) June 15, 2021



Is van der gijp dronken of zo. Hij lult echt uit zijn nek. #oranjezomer — Paul (@Buurmanpaul) June 14, 2021

Een andere De Oranjezomer-kijker schrijft dat ze normaal positief is over Van der Gijp, „maar wat heb jij vanavond?”.



Bah René van der Grijp, normaal ben ik vaak positief over je. Maar wat heb jij vanavond? Je bent negatief en ongeïnteresseerd. Jammer, we gaan het niet weer verpesten. #oranjezomer — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✝️✡️ (@MCJHuisman) June 14, 2021



Zelden zo geërgerd aan Rene van der Gijp. Alleen maar wartaal uitgeslagen. Het lukte @wilfredgenee en Derksen ook niet om hem te redden. #tenenkrommend #oranjezomer — Koen Brouwer (@Koeneman80) June 14, 2021

Lichtpuntjes

Gelukkig zijn er ook mensen die wél wat ‘aardigs’ te zeggen hebben. Zo prijst een kijker Derksen om zijn ‘middelvinger naar de betutteling van Nederland’. Hij rookte namelijk tijdens De Oranjezomer een sigaar. Wel buiten de tent van de show, trouwens.



Johan Derksen die een sigaar rookt op live tv en daarmee onbewust (of bewust) een grote middelvinger opsteekt naar de betutteling van Nederland. Heerlijk. ❤️ #oranjezomer #Derksen #ned — Ryan (@RyanV1709) June 14, 2021

Volgens een ander moeten de mannen het vooral houden bij voetbal, „voor de rest een topprogramma met topmensen”.



Beste mannen van De Oranjezomer, aka @veronicainside. Niemand, maar dan ook echt niemand wil jullie gelul aan horen over de politiek, laat staan met een EK. Voor de rest een top programma met top mensen. — Timothy (@Timothy28123715) June 14, 2021

Wil je De Oranjezomer terugkijken? Dat kan hier.