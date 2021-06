Donderdag krijgen we hitte met kans op onweer tijdens Oranje – Oostenrijk

Morgen wordt het flink warm met op veel plaatsen maxima tussen 25 en 30 graden. Maar donderdag? Hitte! En grote kans op een enorme plensbui als je lekker naar het EK voetbal (Oranje tegen Oostenrijk) zit te kijken.

Donderdag wordt de warmste dag van de week met in het uiterste oosten en zuiden mogelijk 35 graden. Met deze temperaturen liggen datumwarmterecords in het verschiet. Later neemt de kans op enkele felle regen- en onweersbuien toe. Vrijdag volgen meer buien, waardoor de hitte geleidelijk verdwijnt. Dat voorspelt weerdienst Weeronline.

Van tropisch warm tot hitte

Morgen wordt het zonovergoten en zomers tot tropisch warm. Het waait nauwelijks en de zon warmt de lucht snel op. In het zuidoosten wordt het in de middag 30 tot 31 graden. Met deze waarden is de kans groot dat het tot de eerste lokale tropische dag van het jaar komt. Mocht het in De Bilt warmer dan 30 graden worden, is het ook gelijk de eerste officiële tropische dag in Nederland. Wie verkoeling zoekt bij het water moet wel extra alert zijn op verbranden. Dat komt namelijk door de reflectie van het zonlicht op het water. Daarnaast is de zon erg krachtig, met zonkracht 7, en de onbeschermde huid kan al na 10 tot 25 minuten verbranden. Meer weten over zonnebrandcrème? De fabels en feiten daarover lees je hier.

De huidige warmterecords voor 17 juni werden genoteerd in 2002. In het Limburgse Arcen werd het toen het warmst met 32,9 graden. Het record van De Bilt werd toen aangescherpt naar 31,7 graden.



Tropisch weer op komst! Meer details lees je hier:https://t.co/1jREn56XVZ pic.twitter.com/k5C8dnz9Zf — Weeronline (@weeronline) June 15, 2021

Kans op onweer tijdens Oranje – Oostenrijk

Bij deze hitte schijnt de zon vaak volop, maar in de loop van de dag ontstaan steeds meer stapelwolken en het kan drukkend warm aanvoelen. Later op de middag en in de avond kunnen deze stapelwolken uitgroeien tot enkele felle regen- en onweersbuien. Donderdagavond trapt Nederland tijdens het EK voetbal om 21.00 uur af tegen Oostenrijk in Amsterdam. Met het warme weer zullen veel mensen de wedstrijd buiten willen bekijken, maar een plaatselijke onweersbui kan roet in het eten gooien. Kijk je in de achtertuin op een scherm naar Oranje, houd dan gelijk even buienradar in gaten…

Vrijdag kan het nog benauwd en drukkend warm aanvoelen, maar er volgen meer regen- en onweersbuien. Hierdoor wordt de hitte wordt geleidelijk verdreven. De temperatuurverwachting is nog wat onzeker, maar tijdens het weekend vallen de maxima een paar graden lager uit en is het minder warm in vergelijking met de dagen daarvoor.