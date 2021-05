Hoewel sommige mensen door de coronacrisis iets meer op de centen letten, lijkt hier bij de rijkste sporters geen sprake van. De best betaalde atleten ter wereld verdienden het afgelopen jaar namelijk een kwart meer. De Ier Conor McGregor verdiende het meest.

Dat schrijf het tijdschrift Forbes. Gezamenlijk verdienden de topsporters 1,05 miljard dollar extra, wat neerkomt op ongeveer 840 miljoen euro. Dit steeg met 28 procent ten opzichten van vorig jaar. De grootverdiener uit de lijst is MMA-vechter Conor McGregor. Het tijdschrift stelt jaarlijks een ranglijst op met de best verdienende atleten.

No.1! @tidlsport recovery spray!

The worlds first and only topical cryotherapy spray! Infused with the plant power of CBD, arnica, and many other amazing healing plants!

This stuff is magic and the sole reason I am competing again in 8 weeks.

Tidl Sport! “For Those Who Rise” pic.twitter.com/3vVVm8zKbB

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2021