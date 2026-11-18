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GTA 6 zorgt voor opvallende verlofaanvragen: na 13 jaar wachten willen gamers massaal vrij nemen

Misschien heb je het wel ergens voorbij zien komen, of heeft een vriend of vriendin het erover gehad: de release van het computerspel GTA 6. Gamers kijken reikhalzend uit naar het nieuwe spel, waar behoorlijk wat werk in heeft gezeten. Wat maakt GTA 6 zo bijzonder?

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Grand Theft Auto, beter bekend als GTA, kwam voor het eerst in 1997 uit, en heeft een simpele insteek: gamers kunnen in een grote, open wereld het leven van criminelen ervaren. Een personage kan missies uitvoeren, overvallen plegen, geld verdienen en verder komen in de criminele onderwereld.

Ook is er ruimte voor het alledaagse: er kunnen relaties worden opgebouwd met personages en je kunt vrij rondrijden en activiteiten ondernemen in de wereld van GTA. Waarom de komst van GTA 6 dan toch zo speciaal is?

13 jaar na GTA 5: waarom gamers zo lang op GTA 6 wachten

De laatste versie van GTA kwam in september 2013 uit. Een lange tijd geleden dus, en veel gamers hebben jarenlang uitgekeken naar een nieuwe versie van het spel. Lange tijd was onduidelijk of er wel een zesde deel van het spel zou komen, al hadden fans wel een vermoeden. GTA 5 was namelijk een groot succes; er werden wereldwijd maar liefst 235 miljoen spellen verkocht. Nu, 13 jaar later, komt er dus een vervolg op de immens populaire game.

Veel mensen nemen vrij voor de release van GTA 6 Opvallend is dat er op de releasedatum van GTA 6 – morgen, donderdag 19 november – een opvallende piek in verlofaanvragen is. Volgens hr-platform Remote ligt het aantal goedgekeurde verlofdagen die dag 32 procent hoger dan een jaar geleden. Roostersoftwarebedrijf Dyflexis zag 7 procent meer goedgekeurde aanvragen. Opvallend is dat ongeveer 1 op de 170 werknemers expliciet vermeldde dat ze vrij wilden nemen om GTA 6 te spelen. Internationaal voert Italië de ranglijst aan met bijna een verdubbeling van het aantal verlofaanvragen, terwijl Nederland op de achtste plaats staat met een stijging van 20 procent.

GTA 6 brengt spelers naar Vice City, een fictieve versie van Miami

GTA speelt zich af in een fictieve wereld, Vice City, maar heeft veel weg van Miami, een stad in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Florida. De wereld van GTA 5 was al behoorlijk omvangrijk, maar in de nieuwe variant wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Zo kun je maar liefst drie uur door het spel wandelen, zonder dat je ook maar iets hoeft uit te voeren.

Bovendien is het spel een stuk geloofwaardiger geworden. Personages hebben realistischere gezichtsuitdrukkingen, een gedetailleerdere persoonlijkheid en bevinden zich in een natuurlijkere omgeving. Al met al zijn er meer details die bijdragen aan de beleving van de fictieve GTA-wereld. Bovendien is er in GTA 6 ruimte gegeven aan het alledaagse. Zo kun je samen met personages televisie kijken, dansen of elkaars hand vasthouden.

Hoeveel opslagruimte heeft GTA 6 nodig en op welke consoles verschijnt het?

De nieuwe versie van GTA is ontzettend groot. Zo groot zelfs, dat sommige mensen er misschien een nieuwe spelcomputer voor moeten kopen. GTA 5 tikte al 90 GB aan data aan, wat goed is voor ongeveer 900 muziekalbums, maar GTA 6 heeft een nóg grotere bestandsgrootte. Het spel is 210 GB groot, en daarmee kunnen oudere modellen spelcomputers GTA 6 niet aan.

Gamers hebben een PlayStation 5 nodig om het nieuwe spel te spelen, en die spelcomputer kost honderden euro’s. Wie het spel eenmaal heeft, zal vervolgens nog even geduld moeten hebben. Het kan al snel uren duren voordat alle bestanden volledig zijn opgehaald.

Van satire tot muziek: hoe GTA een cultureel fenomeen werd

GTA is allang niet meer simpelweg een spel; het is in de loop der jaren een cultureel fenomeen geworden. De spelreeks staat bekend om scherpe satire op de Amerikaanse cultuur, media en macht. In de loop der jaren is het daarmee doorgebroken in de populaire cultuur.

Veel muziekartiesten werken ook mee aan GTA 6. Zo werken onder andere zanger Tame Impala, zangeres SZA en rapper Cardi B mee aan muziek voor in het nieuwe spel. Daarmee is GTA 6 niet alleen een computerspel, maar ook een moment waarop populaire artiesten nieuwe muziek uitbrengen.

Waarom de verwachtingen rond GTA 6 zo hoog zijn

De verwachte impact van GTA 6 is groot. Er is door duizenden mensen meer dan tien jaar gewerkt aan de nieuwe editie, en er is een biljoen dollar (bijna 900 miljoen euro) in het spel gestoken. Mocht het spel niet in de smaak vallen, kan dat grote gevolgen hebben.

Toch lijkt het erop dat ook deze editie een groot succes zal worden. Onder meer de Britse krant The Guardian, de Amerikaanse krant The Washington Post en zakenblad Forbes zijn lovend over het nieuwe spel.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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