Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom de Nintendo Switch 2 nu de ideale gadget is

De Nintendo Switch 2 is een van de favoriete gadgets van WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak. Hij vertelt waarom het juist nu extra interessant is om er een te hebben.

Afgelopen zomer kwam Nintendo na acht jaar met een nieuwe spelcomputer in de vorm van de Switch 2. De verwachtingen waren hoog en hij was de eerste maanden niet aan te slepen. Nu is het apparaat eindelijk weer op voorraad en juist nu is het veel beter om ’m aan te schaffen dan in het begin.

Hoewel ik de Nintendo Switch 2 vanaf het begin had, gebruikte ik hem niet altijd. Dat had namelijk een reden: er waren nog niet zoveel games. Laat ik beginnen met dat Mario Kart World en Donkey Kong Bananza geweldige games zijn, maar ik er wel wat snel op uitgekeken was. Dat waren niet echt mijn titels.

De Nintendo 2 is eindelijk volwassen

Daar komt nu verandering in, want er zijn flink meer spellen uitgekomen die mij veel meer boeien. Op 17 oktober komt met Pokémon Legends ZA de eerste Pokémon-game uit, en laat dat nu precies een titel zijn waarvoor ik wel echt warm loop. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd ook flink wat games uitgekomen die vooral gericht zijn op een wat volwassener publiek en het best speelbaar zijn op een handheld zoals de Nintendo Switch 2, zoals Hades II en Hollow Knight: Silksong. Games die ook echt een pittige moeilijkheidsgraad hebben.

Ik heb zelf kleine handen en zelfs voor mij was het soms met de knopjes priegelen.

Goed, ik heb het nu vooral over de games gehad, maar ook de Nintendo Switch 2 zelf maakt dat ik zin heb in gamen. Hij ligt goed in de hand, wat bij zijn voorganger (de Switch 1) niet het geval was. Ik heb zelf kleine handen en zelfs voor mij was het soms met de knopjes priegelen. Met het nieuwe ontwerp is het allemaal veel fijner en volwassener.

Meer verbeteringen

En dat zijn zeker niet de enige verbeteringen. Zo is het scherm van de Nintendo Switch 2 beter, hebben de prestaties een flinke boost gekregen, heeft hij een wat betere batterij en ziet hij er ook wat minder kinderlijk uit door de kleuren.

Ik neem ’m dan ook graag overal mee naartoe. Aangezien ik voor mijn werk regelmatig naar het buitenland moet en ook vaak in de trein zit, is het een heerlijke afleiding tussendoor. Daardoor baal ik er af en toe zelfs van als ik al op de plek van bestemming ben aangekomen.

Voor mij is de Nintendo Switch 2 een van mijn favoriete gadgets geworden, waarmee ik nu ook echt meer volwassen games kan spelen. Hij zit dan standaard in mijn rugzak. Hoewel die een prijskaartje heeft van 469 euro, heb ik echt geen spijt van die aankoop. Het is dat ik hem al in huis had, anders had ik de Pokémonbundel gekocht. Hiervoor betaal je 40 euro extra, maar heb je wel de nieuwste Pokémongame Legends ZA erbij die los 80 euro kost. Je kan ‘m zelfs winnen als je stemt op Metro voor de website van het jaar. Dat doe je hier.

⚡ Dit is WANT WANT is het platform voor tech en lifestyle. Je vindt er verhalen over de gadgets die je wil hebben, de series die je wil zien en de tips voor je smartphone die je wil weten. Uiteraard lees je er ook alles over de Nintendo Switch 2.

Vorige Volgende

Reacties