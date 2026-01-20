Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdriet om je huisdier is net zo heftig als om een familielid, blijkt uit onderzoek

Wie een huisdier heeft, stopt het waarschijnlijk diep weg: het idee dat je diertje ooit komt te overlijden. Mensen zonder huisdieren kunnen het misschien niet altijd voorstellen dat ook het overlijden van een dier heel veel pijn kan doen. Maar dat kan toch echt.

En nu heeft ook de wetenschap dat bevestigd. Een nieuwe Britse studie concludeert dat het verlies van een hond, kat of ander huisdier net zo veel verdriet kan veroorzaken als het overlijden van een familielid.

Langdurige rouw kan ook komen na het overlijden van je huisdier

Sommige mensen ontwikkelen langdurige rouw, bekend als prolonged grief disorder (PGD). Dit kan maanden of zelfs jaren duren en gaat gepaard met hevig gemis, problemen in het dagelijks leven en het gevoel dat een stukje van jezelf is verdwenen. Tot nu toe konden alleen mensen die een ander mens verloren PGD gediagnosticeerd krijgen. Maar de onderzoekers vinden dat huisdieren ook in die richtlijnen moeten worden opgenomen.

Uit het onderzoek, gedaan onder bijna duizend volwassenen en gepubliceerd in PLOS One, blijkt dat 7,5 procent van de mensen die een huisdier verloren aan de criteria voor PGD voldeed.

Dat is bijna evenveel als mensen die een goede vriend verliezen en iets minder dan het verlies van grootouders (8,3 procent), een broer of zus (8,9 procent) of een partner (9,1 procent). Alleen ouders en kinderen scoorden hoger, met respectievelijk 11,2 procent en 21,3 procent.

😪 Eén op de twaalf gevallen van PGD komt door een huisdier Omdat bijna de helft van de volwassenen een huisdier heeft en de levensduur van dieren korter is dan die van mensen, blijkt uit de studie dat één op de twaalf gevallen van PGD door een huisdier wordt veroorzaakt. Dit percentage geldt overigens voor het Verenigd Koninkrijk.

Verdriet is verdriet, ongeacht soort

Professor Philip Hyland, hoofdonderzoeker van de studie, benadrukt dat de symptomen van rouw om een huisdier identiek zijn aan die van rouw om een mens. „Deze resultaten laten zien dat mensen klinisch relevante niveaus van verdriet kunnen ervaren na het overlijden van een huisdier. Die zijn vergelijkbaar met menselijke verliezen”, zegt Hyland. Hij pleit ervoor dat de richtlijnen worden aangepast, zodat PGD ook bij het verlies van een huisdier gediagnosticeerd kan worden.

Schaamte en isolatie na het verlies van een huisdier

Uit eerder onderzoek bleek dat mensen zich vaak schamen of geïsoleerd voelen bij het rouwen om een huisdier. Toch gaf ongeveer een vijfde van de ondervraagden aan dat het verlies van hun huisdier zwaarder woog dan dat van een mens. Hyland noemt het daarom zowel wetenschappelijk als moreel onjuist dat het verlies van een huisdier nu nog niet als een echt verlies wordt gezien.

