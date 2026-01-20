Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik van de pil daalt: ‘Wat er altijd alleen toe deed, was zwangerschap voorkomen, kwalijk’

Het gebruik van de pil daalt al tien jaar en er rust een steeds groter taboe op. Niet-hormonale anticonceptie wordt juist populairder, ziet het wetenschapsprogramma Focus van NTR. In een speciale Focus: de pil – vanavond op tv te zien – wordt uitgezocht hoe dat toch komt. En zijn er ook alternatieven op komst?

Petra Grijzen van Focus ging op onderzoek uit. Je ziet haar half uur durende programma vanavond bij NTR. Metro bekeek de docu alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

Angst voor de pil

Enkele cijfers, uit Focus: een kwart van de vrouwen onder de 25 jaar heeft negatieve ervaringen met de pil. In 2017 gebruikte ruim 65 procent de anticonceptiepil nog, in 2024 was dat percentage rap gedaald naar 38,5 procent. Dat zegt nogal wat. Gynaecoloog Angelique Goverde merkt dat ook in haar spreekkamer. Angst voor hormonen en bijwerkingen door de pil speelt bij vrouwen volop. Vooral op mentaal vlak.

Neurowetenschapper Lotte Gerritsen ziet „dat daar juist weinig onderzoek naar wordt gedaan”. Petra Grijzen ondergaat een experiment van deze Gerritsen. De vraag daarbij: hoe reageren mensen die de pil gebruiken op stress? En als je die niet gebruikt? Ga maar zien, het is reuze-interessant.

💊 Wanneer was de pil in Nederland? De pil maakt in ons land z’n intrede in 1963. Het bedrijf Organon uit Oss was de producent die het echter als ‘gynaecologisch medicijn’ op de markt bracht. De sociale normen rond anticonceptie waren in die tijd nog streng. Als een jonge vrouw voor anticonceptie naar de huisarts ging, was regelmatig de gedachte (ook in Focus te horen): „Wat zal de dokter wel niet van me denken?”

De abortuspil als goed alternatief?

Het half uur Focus gaat alle kanten op, maar dat stoort toch niet. Zo vertelt econoom Esmee Zwier dat de pil de Nederlandse vrouw economisch (financieel) veel heeft opgeleverd. Wie staat daar nou bij stil? Bovendien krijg je te zien welke alternatieven er worden onderzocht. En dat nadat in zestig jaar tijd (!) altijd de twee zelfde werkzame stoffen voor anticonceptie zijn gebruikt. Abortusarts en activist Rebecca Gomperts onderzoekt bijvoorbeeld de abortuspil. In lagere dosis zou deze ook als de pil kunnen dienen. Gomperts hoopt dat dit alternatief binnen vijf jaar bij de drogist te krijgen is.

Deze arts zegt rake woorden: „Er is heel lang niet goed naar vrouwen geluisterd. Het verhaal was: wat er toe doet is het voorkomen dat je zwanger wordt. Alle bijwerkingen en complicaties die daarbij horen, moet je als vrouw dragen. Dat vind ik heel kwalijk.”

De pil op social media: lastig

Hoe hard bovenstaande woorden ook: de wetenschap onderzoekt eindelijk of de angst voor de pil terecht is. Dat moest eigenlijk ook wel, want depressies en zelfs suïcidale gedachten komen bij vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken voor.

Op sociale media komt daarover veel voorbij. Dat is best lastig, vindt de eerder genoemde gynaecoloog Goverde. Verhalen zijn voor een vrouw die iets deelt meestal haar waarheid. Maar bij ‘de ander’ kan het probleem totaal niet spelen. Reden genoeg om dat allemaal te onderzoeken dus. Goverde ziet echter ook klinkklare onzin. Ze laat een voorbeeld zien van iemand die meldt dat je na tien jaar gebruik van de pil „minder kans hebt om een kindje te krijgen”. Bijzonder kwalijk, vindt Goverde dat: „Het komt omdat je tien jaar ouder bent, niet door die pil.”

Aantal blikken uit 5: 3,5

Focus: de pil is vanavond (20 januari) om 21.20 uur bij NTR op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

